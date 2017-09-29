2024'te insanla Mars

100 KİŞİ TAŞIYACAK

Avustralya’nın Adelaide kentinde 2017 Uluslararası Uzay Yolculuğu Kongresi’nde konuşan Elon Musk, “Fırlatma için 5 yıl içinde bir gemi inşa edebileceğimize oldukça inanıyorum. 5 yıl bana uzun bir süre gibi görünüyor” dedi. BFR roketlerinin deniz yüzeyindeki platformlardan dikey havalanması planlanıyor. Bu roket, 40 kabine dağıtılmış 100 civarında kişiyi taşıyacak. Roketin içine geniş ortak alanlar ile yolculuğun sıkıcı geçmemesi için bir eğlence sistemi kurulması öngörülüyor. Musk, bazı müşterilerinin, gezegenler arası seyahatlere çıkmadan önce, 106 metre boyunda 9 metre genişliğinde BFR sisteminin birkaç kez denenmesini görmek istediğini dile getirdi. NASA’ya göre bugünkü roket teknolojisi ile Dünya’dan Mars’a 260 ila 270 günde gitmek mümkün. Daha hızlı roket tasarımlarında gidiş süresinin 180 güne inebileceği de öne sürülüyor.

Elon Musk

NEW YORK-ŞANGHAY 39 DAKİKA

MUSK projesiyle ilgili, “Eğer Mars’a gitme kapasitesine sahip bir gemi yaparsanız, farz edelim aynı gemi ile dünyada bir yerden başka bir yere gitmek ne kadar alır” diyerek bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Musk, BFR roketi ile teorik olarak ABD’nin New York kentinden Çin’in Şanghay kentine 39 dakikada uçulabileceğini söyledi. Bugün bu mesafe hava yoluyla 15 saatte alınıyor.