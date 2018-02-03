2023 yılı için hedef 10 ülkeye ulaşmak

Şu anda yurtdışında Azerbaycan’da 3 mağazada hizmet verdiklerini ifade eden Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, “Yurtdışı mağazalarımızın performansından çok memnunuz, bizim lezzetlerimiz orada da çok seviliyor. Açıkçası yurtdışından ciddi talep alıyoruz ancak doğru partner bulmadan geniş çaplı bir operasyona girmeyi tercih etmiyoruz. İçimize sinen bir ortak bulduğumuzda Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki ülkelere de Özsüt markasıyla ulaşmak istiyoruz. 2017 yılını hedeflerin üzerinde bir büyümeyle kapattık. Özsüt’ün bu yıl 80’inci yılı. Büyüme hedefimiz ise 200’ün üzerinde mağazaya ulaşmak ve yüzde 30 büyüme sağlamak. Şu anda 46 ilde 180’in üzerinde mağazamız bulunuyor” dedi.