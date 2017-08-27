2023, 2053, 2071 ufuk çizgimiz

EN DEĞERLİ MİRAS

“Sultan Alparslan, ordusunun önünde ‘Şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim, kazanırsak istiklal bizimdir’ demiştir. Bu zafer milletimize yeni bir vatan yeni bir istiklal kazandırdı. Anadolu, ey Anadolu, cennet vatan Anadolu, altı kanla üstü çileyle yoğrulmuş Anadolu, ecdadının emaneti, geçmişimizin mirası Anadolu. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız Anadolu. Bugün tam 946 yıldır bizimlesin. Bunca yıldır doğudaki ve batıdaki, kuzeydeki ve güneydeki kardeşlerimizin hem köprüsü hem umudu oldun. Bugün de tüm soydaşlarının tüm dindaşlarının umudu olmaya devam ediyorsun.





UFUK ÇİZGİSİ KIZIL ELMA

Tıpkı 2023, 2053 gibi 2071’i de kendimize ufuk çizgisi bir kızıl elma olarak belirledik. Sultan Alparslan 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu’nun kapılarını açtı, biz de 2071 vizyonumuzla bu çerçevede yeni projelerle Anadolu’yu yeniden gönül coğrafyamızın atan kalbi, nefes alan ciğeri, düşünen beyni, her anlamda merkezi haline getireceğiz. Malazgirt zaferi, Anadolu’daki çokluk içinde birlik, bugünkü çoğulculuk anlayışının en somut tezahürüdür. Malazgirt’i anlamayanlar bugün bizim niçin her fırsatta tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediğimizi anlayamazlar.



TÜRKİYE ARTIK AYAĞA KALKTI

Yabancı bir devlet adamına atfedilen ancak Türkiye’ye yönelik oyunların mantığını çok iyi ifade eden bir söz var. Diyor ki, ‘Türkleri ne yerde süründüreceksin ne de doğrulmalarına izin vereceksin. Sürünecek olurlarsa gururlarına dokunur, küllerinden yeniden doğarlar, ayağa kalkarsa artık önlerinde duramazsın. Bunları belleri bükük vaziyette bırakacaksın ki idare edebilesin.’ Ama bunu başaramadılar, başaramayacaklar. Türkiye artık ayağa kalktı. Beli bükük görmek isteyenlere sesleniyorum, ‘Bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz.’ Çünkü biz ancak rükuda eğiliriz, biz sadece Allah’a ibadet eder sadece ondan yardım dileriz.”



BU OYUNDA FETÖ BİR PİYONDUR

Bizim milletimize kefen biçenlerin sonları hep korkunç olmuştur. Çanakkale Zaferi artık ayağa kalkamaz denilen bir milletin şahlanması oldu. Kurtuluş Savaşı’yla da bu zafer taçlandırılmıştır. En son 15 Temmuz’da bir darbe girişimi gibi görünen ama aslında tıpkı daha öncekiler gibi bizi esir etmeye ve bu topraklardan söküp atmaya yönelik bir hamleyle karşıladık. Ucu Pensilvanya’ya dayanan bu malum zattan, 15 Temmuz’da milletim çok ciddi bir fatura ödetti onlara. 946 yıldır olduğu gibi bu defa da bayrağa, ezanımıza, devletimize, milletimize, geleceğe sahip çıkarak bu işgal teşebbüsünü boşa çıkarttık.



SULTAN ALPARSLAN, GAZİ MUSTAFA KEMAL KİMLERLE MÜCADELE ETTİYSE BİZ DE...

Sultan Alparslan, Sultan Kılıçarslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han, Abülhamid-i Sani Han, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele ettiyse biz de 15 Temmuz’da onlarla mücadele ettik. Oyun aynı, hedef aynı, sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. Bu oyunda FETÖ bir piyondur. PKK, PYD, YPG bir piyondur, DAEŞ bir piyondur, diğer terör örgütleri piyondur. Hepsi de gözümüzü vatanımıza dikmiş olan güçlerin kullandıkları bir araçtır. Bizim mücadelemiz sadece araçlara değil asıl onları kullananlara karşıdır. Bugün milletçe 7 düvele karşı mücadele ediyor olabiliriz ama unutulmasın tarih boyunca Anadolu hep 7 düvele bedel olmuş bir güçtür. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te giydiği kefen bu millete liderlik eden herkesin sırtında olmaya devam etmiştir.



ORGENERAL AKAR: FARKLILIKLARIMIZ GÜCÜMÜZ, BİRLİKTE YAŞAMAK KADERİMİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’dan önce kürsüye çıkan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar şunları söyledi: “Malazgirt zaferi yalnızca milletimizin değil Anadolu’nun da kaderini değiştirmiştir. Anadolu bir Türk yurdu olarak bu güne kadar uzanan adalet, barış ve hoşgörü medeniyetine kapı açmıştır. Farklılıklarımızı gücümüz ve zenginliğimiz, birlikte yaşamayı kaderimiz olarak gördüğümüz bu topraklar hepimizin ilelebet cennet yurdu olmaya devam edecektir. 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan, en ön safta ‘Ölmek var dönmek yok’ diyerek bu büyük zaferi kazanmış, Anadolu’nun kapısını aziz milletimize açmıştır. Aynı ruhla bugün de TSK bağrından çıktığı milletinin ve ülkesinin birlik, bütünlük, egemenlik ve barışı için ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini vermektedir. Nasıl Malazgirt Anadolu’da bin yıllık varlığımızın anahtarı olmuşsa, 30 Ağustos’ta şanlı bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin bekasına sahip çıkmasının çemberi olmuştur. Atalarımızın bu toprakları vatan yapmak için ödediği bedeller sağlam temeller üzerinde Cumhuriyetimizin de teminatı olmuştur.”





GÜLDÜREN DİYALOG: CUMHURBAŞKANI Erdoğan, protokol için kendisine ayrılan bölümde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile otururken yanlarında geleneksel kıyafetleriyle okçular oturdu. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınında oturdu. Zaman zaman okçularla sohbet eden Erdoğan’ın Orgeneral Akar’ın kendisine söylediği bir şeyin ardından güldüğü anlar görüntülere yansıdı.





NOTLAR

Malazgirt zaferinin 946’ncı yıl dönümü törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, birçok bakan eşlik etti. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de bakanlarla birlikte törene katıldı.



TÖRENLERİ İZLEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşurken çevresinde 16 Türk devletini temsil eden askerler ve mehter ekibi yeniçeri kıyafetleriyle sahnede yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş’tan Malazgirt’e helikopterle geldi. Sikorsky helikopterle gelen Erdoğan’a 6 askeri helikopter daha eşlik etti. Konuşmasının ardından Erdoğan, atlıların ve okçuların gösterilerinin sunulacağı, çadırlarda kendisi için hazırlıkların yapıldığı törenleri izlemeden helikopterle alandan ayrıldı.



MALAZGİRT’İN ANAHTARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuşmasının ardından kürsüde Alparslan’ın taarruz öncesi askerlere seslenişinin kopyası, Sultan Alparslan’ın mührünün yer aldığı anı parası, Malazgirt’in temsili anahtarı hediye edildi.



DOMBRA ÇALINDI

Törenler sırasında Kırgız sanatçı Arslanbek Sultanbekov ‘Dombra’ isimli eserini seslendirdi.