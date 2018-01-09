2020 hedefinden vaz mı geçecekler?

ALMANYA’da Hristiyan Birlik partileri (CDU & CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında pazar günü başlayan koalisyon ön görüşmelerinin ikinci gününe, iklim ve vergi politikalarındaki değişiklikler damgasını vurdu.

Parti çevrelerinden alınan bilgilere göre, SPD ve Hıristiyan Birlik partileri 2020 yılında tutturulması hedeflenen iklim hedeflerinden vazgeçmeyi planlıyor.

Siyasi parti temsilcileri Reuters haber ajansına verdiği demeçte, karbondioksit emisyonun 1990 yılına göre yüzde 40 oranında düşürülmesi hedefine 2020 yılında ulaşmanın pratikte mümkün olmadığını açıkladı. Ancak bu hedefe ulaşma çabalarının sürdürüleceği ve 2020’li yılların başlarında önemli bir eşiğin aşılacağı kaydedildi.

ULUSAL HEDEF OLARAK BELİNLENMİŞTİ

2020 yılında dek karbondioksit emisyonunun 40 oranında azaltılması, Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen bir hedef değil. Uzun zamandır erişilmeyeceğine kesin gözüyle bakılan bu hedef, 2007 yılında dönemin koalisyon hükümeti tarafından ulusal bir hedef olarak belirlenmişti.

GÜVENCE ALTINA ALINMASI İSTENİYOR

Ancak koalisyon ön görüşmelerinde müzakere eden siyasi parti temsilcileri, iklimi koruma alanında 2030 yılı hedeflerine konsantre olunacağını açıkladı. AB anlaşmaları, Almanya’yı 2030 yılına dek karbondioksit emisyonunu yüzde 55 oranında azaltmakla yükümlü kılıyor. Siyasi parti temsilcileri, SPD ve Hıristiyan Birlik partileri arasında bir koalisyon hükümeti kurulması durumunda iklimin korunmasına özel bir önem verilmesi için bu hedefin yasalarla güvence altına alınmasını istiyor.