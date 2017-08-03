Darbe girişiminin ardından yapısı değiştirilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısıyla ‘kuvvet’ komutanlarının tamamı değişti. TSK’yı 2020’li yıllara taşıyacak komuta kademesi şekillendi. Yaş haddine girmedikleri için süreleri bulunmalarına rağmen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal emekliye sevkedildi. Böylece Orgeneral Çolak’ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına gelen Orgeneral Güler’in teamüllere göre 2019’da Genelkurmay Başkanı olmasının yolu açıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı: Org. Yaşar Güler

1954’te Bayburt’ta doğan Orgeneral Yaşar Güler, 1974’te Kara Harp Okulu’ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1984’e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığ muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986’da Kara Harp Akademisi’nden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargâhlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığı’nda Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığı’nda (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2001’de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2005’te tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini yaptı. 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla, MSB Harita Genel Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 2013’te orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığı’na atandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanı oldu. Güler, evli ve bir çocuk babası.

Deniz Kuvvetler Komutanı: Kora. Adnan Özbal

1958’de İstanbul’da doğan Adnan Özbal, 1976’da Deniz Lisesi’nden, 1980’de Deniz Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1980-1981’de TCG İstanbul, 1981-1983’te TCG Mareşal Fevzi Çakmak muhriplerinde Harekât Elektronik Subaylığı, 1983-1985’te TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987’de TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Özbal, 1987-1989’da Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991’de Hücumbot Filosu Harekât Kısım Amirliği, 1991-1993’te TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995’te Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı proje subaylığı görevlerinde bulundu. Özbal, 1995-1996’da TCG Rüzgar Komutanlığı, 1996-1999’da Napoli/İtalya’da NATO Karargahı’nda Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005’te 2’nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006’da Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008’de Harekât Başkanlığı görevlerinde bulundu. Özbal, 2008’de tuğamiralliğe terfi etti. Sırasıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yerine getiren Özbal, 2012’de tümamiralliğe terfi etti. 2012-2013’te Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014’te Sahil Güvenlik Komutanlığı görevinde bulundu. 5 Ağustos 2014 tarihli atama emriyle Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevine getirilen Özbal, 30 Ağustos 2015’te koramiralliğe terfi etti. Özbal, 4 Ağustos 2016’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Özbal evli ve bir çocuk babası.

Hava Kuvvetleri Komutanı: Org. Hasan Küçükakyüz

1957’de Trabzon’da dünyaya geldi. 1978 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1978-1980 yıllarında 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda pilotaj eğitimini takiben 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191’inci Filo kol uçucusu olarak atandı. 1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisi eğitimini tamamlayarak kurmay subay olan Küçükakyüz, 1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda öğrenci bölük komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı eğitim subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında 182’nci Filo Kol Komutanlığı üs eğitim kısım amiri, 182’nci Filo Harekat Subaylığı görevlerinde bulundu. 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 1994-1996 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda üs eğitim kısım amirliği, 1996-1997 yıllarında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı F-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı Eğitim Doktrin Başkanlığı’nda uçuş eğitim subayı ve uçuş eğitim şube müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı ve Harekât Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2002-2003 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı Plan Harekât Daire Başkanlığı’nda Harekat Şube Müdürü olarak görev yaptı. 30 Ağustos 2003’te tuğgeneralliğe, 2008’de tümgeneralliğe terfi ettirildi. 4 Mayıs 2009’da Hava Harp Okulu komutanı oldu. Evli ve iki çocuk babası.