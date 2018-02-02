2019 kurultayı

ANKARA Arena Spor Salonu’nda bugün başlayacak ve iki gün sürecek kurultay öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Kurultayda, 1266 delege, oylarıyla 2019’da seçimlerinde cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve belediye başkanlığı adaylarını belirleyecek parti organlarını seçecek. 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için kıyasıya yarış yaşanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar liste sunacağı kurultayda, Parti Meclisi için bine yakın adayın yarışa katılacağı öngörülüyor.

CESARET VE ADALET

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı’nın ardından kurultayın sloganı ‘Cesaret ve Adalet’ olarak belirlendi. Kurultayı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetecek. Kılıçdaroğlu, kurultaydaki konuşmasında partinin 2019 vizyonunun ipuçlarını verecek. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında gündelik tartışmalardan uzak durarak, beş temel sorun olarak adlandırdığı hukuk düzeni, dış politika, ekonomi, eğitim ve toplumsal barış konularında çözüm önerileri sunacağı kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kurultay’ın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu’nda gazetecilere hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. Kurultayın sakin bir ortamda geçeceğini, provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini ve bunun için gerekli tüm önlemlerin alındığını anlatan Bingöl, gereken imzayı toplayarak adaylığı kesinleşenlerin kurultay konuşması yapacağını belirtti. Bingöl, kurultaya özel bir şarkı hazırladıklarını ancak şarkının kullanılmayacağını da ifade ederek, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Şehitlerimizin olduğu bir ortamda, kurultayımıza coşku katacak etkinliklerin tamamını iptal ettik. Bu nedenle müzik dinletisi ve folklor gösterisi gibi etkinlikler olmayacak” dedi.

SALONDA MAVİ HÂKİM

Kurultay salonunda ağırlıklı olarak mavi renk dikkat çekerken, “Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz”, “Barışı birlikte inşa edeceğiz”, “Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz”, “Özgür basın varsa özgür toplum vardır”, “Değişimi ancak devrimcilik yapar”, “Barışı birlikte inşa edeceğiz”, “Adalet güneş gibi doğacak”, “Güven Türkiyem biz varız” pankartları asılacak. Kılıçdaroğlu’nun büyük resminin altında “CHP’li olmak bağımsızlık, özgürlük ve halk için yılmadan mücadele etmek demektir. Yolumuz, bu onurlu tarihi yazanların yoludur” yazılırken, Atatürk’ün büyük resminin altında ise “Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir” sözleri yer aldı.

‘DELEGEYE BASKI YOK’

TEKİN Bingöl, genel başkanlık için aday adaylığını açıklayan Muharrem İnce’nin delegelere baskı yapıldığı yönündeki açıklamaları ile ilgili de özetle şunları söyledi: “Ben Muharrem Bey’le görüştüm. Yakın çalışma arkadaşımız isim zikretmedi. Bizim kurultay delegelerimiz seçilerek delege oluyor. Bir kongre sürecinin sonunda seçilen arkadaşlara baskı yapılıyor denmesi, bence kurultay delegelerine yapılacak bir haksızlıktır. Hiçbir arkadaşımıza en ufak baskı yapılmadı, bunun tek bir somut örneği yok. Ama aday adayı arkadaşlarımızı destekleyenlerin kurultay delegeleriyle temasa geçmeleri kadar doğal bir şey olamaz. Genel Başkanımızın hiçbir delegeyle il başkanıyla bu konuda tek bir görüşmesi olmadı. Ama siyasettir yanlış bilgiler aktarılıyor olabilir, farklı algı yaratılmak üzere arkadaşlarımız yönlendiriliyor olabilir ama en ufak baskı olmadığını net şekilde ifade edebilirim.”

ADAY ADAYLARI

2010’dan bu yana dört kez genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi 5 beşinci kez parti yönetimine gelmek için hazırlanırken, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ile eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu adaylık niyetini açıklamıştı. Bu isimler arasında Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibi İnce olarak görülüyor. Aday adayları arasında İnce, genel başkanlık yarışına girmek için gereken imzayı topladığını açıkladı.

ÖZGÜRLÜK KAMPANYASI BAŞLIYOR

Salonda, tutuklu İstanbul milletvekili Berberoğlu’na özgürlük taleplerinin yer aldığı ‘Güzel günler göreceğiz’, ‘Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte’ yazılı afişler yer alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kurultayda ‘Enis Berberoğlu’na Özgürlük’ kampanyası başlatacaklarını söyledi.