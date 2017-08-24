'2019 adayımız Akşener'

Önceki gün MHP’den istifa ederek Akşener hareketine katıldığını açıklayan Aydın, dün FOX TV’de özetle şunları söyledi: “Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener’in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan birinci çıkamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener karşısında gireceği ilk seçimi kaybedecektir.



Meral Hanım’ın halkta karşılığı olduğu kesin. En çok da dindarlardan oy alacağını düşünüyorum. Dindarlar bir çıkış arıyor. Her dünya görüşünden insan olacak. Atatürkçüler, solcular olması için özel çaba gösteriyoruz.”