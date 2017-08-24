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    '2019 adayımız Akşener'

    ANKARA
    24 Ağustos 2017 - 00:21Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:21

    YENİ parti kurma hazırlığı içerisinde olan Meral Akşener hareketine katılan eski MHP Milletvekili Koray Aydın, “Halk hareketiyiz. Meral Hanım’ın halkta büyük bir karşılığı var. 2019’da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Hanım’dır” diye konuştu. MHP’den ayrılık konusuna da değinen Aydın, “Mecbur kaldım. Çünkü MHP, AKP’nin içinde eriyecek” dedi.

    Önceki gün MHP’den istifa ederek Akşener hareketine katıldığını açıklayan Aydın, dün FOX TV’de özetle şunları söyledi: “Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener’in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan birinci çıkamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener karşısında gireceği ilk seçimi kaybedecektir.

    Meral Hanım’ın halkta karşılığı olduğu kesin. En çok da dindarlardan oy alacağını düşünüyorum. Dindarlar bir çıkış arıyor. Her dünya görüşünden insan olacak. Atatürkçüler, solcular olması için özel çaba gösteriyoruz.” 

    Etiketler: Meral Akşener , Koray Aydın , gazetehaberleri
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