2019 + 5 çıkışı

SİSTEMİN KÖKLEŞMESİ İÇİN

“Türkiye’ye düşen, İran’ın siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü desteklemesidir. Dönem dönem Türkiye’yi de yoklayan zalimler; Gezi Parkı’ndan Kobani olaylarına, Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerinde hendek kazarak işgal teşebbüsünden 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine kadar son 5 yıldır her türlü rezalet ve hıyaneti sahnelemişlerdi. Adalet yürüyüşleri de boşuna icra edilmemişti. Irak, Suriye, Türkiye ve İran’ın belirli aralıklarla kafeslenmesi projelendirilmişti.



AKP ve MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hazırlık safhasından halkoylaması aşamasına kadar hayırlı ve başarılı bir işbirliği sürecini işletmişlerdir. Sistemin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019’dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren işbirliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam manasıyla oturması ve olgunluk kazanıp inşası için MHP üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli, istekli ve iradelidir. Partimiz 2019’da uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır.



HZ. NUH’UN CEP TELEFONU

2018’de yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi bir başka ana gündem maddesidir. Bu konudaki tercih ve kararımızın istikameti de bellidir. Parti olarak, 7 Ağustos ‘Yenikapı ruhu’na, 16 Nisan halkoylaması şuuruna bağlıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur. Bu yol kapalıdır. Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır. Hz. Nuh’un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür.”



CHP'YE 'PATRON ÇILDIRDI' YANITI

ARTIK taraflar netleşmiştir. Niyetler netleşmiştir. Bundan sonra herkesin 2019 yılına müzahir tavrı da netleşmelidir. Biz gülünü dikenini bilmeyiz. Akarına kokarına bakmayız. Kayığından küreğinden, yatından katından anlamayız. Muhalif partiler konfederasyonuna dönen CHP’yi, yanına aldığı HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleri de mesele yapmaz, hiç kafaya takmayız. Türkiye’nin geleceğini şuna buna peşkeş çekmeyiz. ‘MHP’nin kapısına tasfiye sürecinde’ ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla ‘Patron çıldırdı, kapatıyoruz’ sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. Yeni hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmak, FETÖ’nün dürtmesiyle 2019 vadeli geriye dönüş planları yapmak, uyarıyorum ki, birbirinin kayığına binip sefere çıkan, oraya buraya gül ve gülücükler dağıtanların haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK’nın 121’inci maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül’ün harcı, ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil’e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu’nun harcıdır.



