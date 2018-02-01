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    2018'in meyvesi portakal olabilir mi?

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    İspanya'da yaşanan trajikomik olayda beş kişilik bir aile 4 tonluk portakalla yakalandı.

    Portakal, içeriğinde barındırdığı zengin C Vitamini ile özellikle soğuk algınlığına karşı etkisiyle bilinir ve kış aylarının vazgeçilmezidir. Yeni bir yıla girmenin heyecanını geride bıraktığımız şu günlerde evlerimizden eksik etmediğimiz bu meyveyle bir kez daha karşı karşıya geldik. Yüzümüzde tebessüm oluşturan ve tüm dünyanın gündemine oturan portakal, şimdi de büyük bir soygun olayına karıştı. İspanya’da meydana gelen olayda, araçların içini tamamen portakalla doldurarak kaçmaya çalışan çete, yapılan operasyonla yakayı ele vermekten kurtulamadı. 

    Portakalı soydum, başucuma koydum

    Sevilla‘da yaşandığı öğrenilen bu trajikomik soygunun arkasında aslında çeteden ziyade bir aile var. Anne, baba ve üç çocuğun karıştığı olayda ikisi binek olmak üzere üç araç kullanan aile fertleri, toplam değeri yaklaşık 1.300 pound (6.900 TL) olan dört tonluk portakalı yol kenarında bulunan bir çiftlikten 'ödünç aldığını' belirtti. Yakalanmalarının ardından olay yerinde yaptıkları ilk sorguda “Yol kenarında gördük ve kendimiz yemek için aldık.” diyerek mantık sınırlarını zorladı. Kaynaklara göre bu cevabın ardından olay yerinde bir portakalı soyan polisin, aileye birer dilim portakal ikram etmeyi de ihmal etmediği belirtiliyor. 

    Etiketler: üniversite , portakal , ilginç haberler
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