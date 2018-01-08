2018’in ilk ehliyet sınavı ne zaman? İşte ehliyet sınav takvimi

Ehliyet hayalini 2018’e erteleyen sürücü adayları, sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen ehliyet sınavlarının sonuncusu 23 Aralık’ta yapılmıştı. MEB, 2018 ehliyet sınav tarihlerini ise resmi sınav takviminde açıkladı. Peki 2018’in ilk ehliyet sınavı ne zaman?



2018 yılında yapılacak MTSKS sınav tarihleri



1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu



Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini ilgili bankalara yatırdıktan sonra bağlı olduğu kurs müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır. e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi bir sınav tarihi ve saati belirleyecektir. Randevusu onaylanan kursiyer, e-sınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır. e-Sınav uygulaması sadece Türkçe olarak yapılmaktadır. Yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi ve yabancı dilde sınav uygulaması yapılmaz.



e-SINAV UYGULAMASI



a. e-Sınav uygulamaları belirlenen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç yarım saat önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.

c. Kursiyerler, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden) bulunduracaklar ve fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

ç. Kimlik belgesi yanında olmayan kursiyerler, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden) hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim ettiğinden sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabilecektir.

E- SINAV UYGULAMASININ DETAYLARI