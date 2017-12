‘2018’de yatırımlarımız artacak’

Müşterilerinin dijital teknolojilere olan yüksek ilgisi ve veri odaklı yaklaşımı 2017’de de sürdüğünü ifade eden Deegan, “Bu durum, müşterilerimizin veri tüketimine de yansıdı ve abonelerimizin veri kullanımı geçen yıla göre yüzde 85 arttı. Sabit genişbant müşterilerimizin sayısı 623 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiğimiz servis gelirleri de yüzde 33 arttı. Bugün toplam 23.2 milyon mobil müşteriye hizmet veriyoruz. 2017-2018 mali yılımızda taahhüt ettiğimiz 1 milyar liranın üzerinde yatırım programımızı devam ettiriyoruz. 2017-18 mali yılının ilk yarısında elde ettiğimiz güçlü büyüme ve yaptığımız yatırımlar, bir kez daha Türkiye’ye olan taahhüdümüzü, ülke ekonomisine katkımızı ve Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızı gösteriyor” diye konuştu.

Deegan, 2017 yılını, dijitalleşmeyi Türkiye’nin tamamına, her bireye, her eve, her kuruma, özetle her hayata taşıma vizyonlarını hayata geçirmeye devam ettirdikleri bir yıl olarak değerlendirerek, 4.5G müşteri sayılarının 11 milyonu bulduğunu, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdüklerini anlattı. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, 2018 yılında da yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Deegan, “En son dijital yenilikleri gerek Türk insanının gerekse Türkiye ekonomisinin faydasına sunmayı sürdüreceğiz. Sağlıklı, güçlü ve sürdürülebilir bir şirketi devam ettirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. 2018 yılında da ana başarı kriterimiz mükemmel müşteri deneyimi sağlamak olacak. Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.