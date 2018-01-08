2018’de turizmde istikrar zamanı

250 MİLYON TL CİRO

Tüm zorluklara rağmen Prontotour olarak 2017’yi yüzde 22 büyüme ile kapadıklarını ve 250 milyon lira ciro elde ettiklerini belirten Onaran, 2017’de yaklaşık 100 bin kişinin Prontotour ile seyahat ettiğini, 2018 hedefinin de 120 bin olduğunu dile getirdi. 2017 yılında önemli büyümenin yurt içi pazarda gerçekleştiğini kaydeden Onaran, yurtiçi cirolarda yüzde 45 büyüme sağladıklarına dikkat çekti. Onaran, “Diğer sektör firmaları da tıpkı bizim gibi yurt içi büyümede iyi rakamlara ulaştı. Otellerimiz Türk pazarını daha fazla davet etti. İmkanlar oluşturdu. 2018’de ise yurt içi pazar daha zor olacak” dedi. Her yıl tur programlarının içeriklerini genişletip yeni rotaları eklediklerini söyleyen Onaran, “2017’de seyahatseverler, klasik rotalarımız olan İtalya, İspanya, Orta Avrupa, Benelüks ve Balkanlar dışında Dubai, Fas, Amerika, İngiltere, İskandinavya, Baltıklar ve Uzak Doğu destinasyonlarına yoğun ilgi gösterdi. Yurtdışı turlarımızda kişi sayısında yüzde12, ciro bazında yüzde 25 artış yakaladık” dedi.

REKLAM YÜZÜ FAİK ÖZTÜRK

Reklam yüzü olarak şovmen Faik Öztürk ile anlaştıklarını belirten Onaran, Öztürk’ün komik maceralarını anlatan bir seri film çekeceklerini ifade etti.