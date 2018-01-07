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    2018'de ölecek ünlülerin ismini 'yazdılar'

    Hürriyet Haber
    07.01.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:

    ABD merkezli site The Death List, 2018 yılında 'hayatını kaybedeceğini' iddia ettikleri ünlü isimlere ait bir liste hazırladı. The Death List tarafından yayınlanan liste çok sayıda kişi tarafından ise tepkiyle karşılanıyor.

    The Death List, 2016 yılında da öleceklerini tahmin ettiği bazı kişilere ait liste hazırlamıştı. O listede yer alan David Bowie, Muhammed Ali ve George Michael gibi isimler hayatını kaybetmişti. 

    Yeni listede ise dünya çağında büyük üne sahip isimler bulunuyor. Bu isimlerden bazıları ise; fizikçi Stephen Hawking, Olivia Newton-John, Kirk Douglas ve Rolling Stones'un efsane isimlerinden Ronnie Wood da yer alıyor. 

    2018de ölecek ünlülerin ismini yazdılar

    Habere ‘aşağıda, uzmanlarımız tarafından 2018 yılı boyunca öleceğini düşündüğümüz ünlülerin isimlerini bulacaksınız’ cümlesi yer alıyor.

    2018de ölecek ünlülerin ismini yazdılar

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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