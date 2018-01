2018’de okumanız gereken 4 kariyer kitabı

Your Best Year Ever / Michael Hyatt

Hyatt hayatı boyunca bir çok farklı konuda kariyer yaptı. Uzun yıllardır da CEO ve girişimci olarak çalışıyor ve Daha önce yayınladığı ‘Living Forward ve ‘Platform’ gibi çok satan kitaplara sahip. Bu kitabında ise evde ve iş yerinde hedef belirleme ve bu hedefe ulaşmakla ilgili önerilerde bulunuyor.

The Right – and Wrong – Stuff / Carter Cast

Northwestern’s Kellogg School profesörlerinden Carter Cast uzun yıllar kariyer gelişimi üzerine araştırmalar yaptı ve hangi faktörlerin bazı çalışanları tepeye çıkarırken hangilerinin raydan çıkardığı üzerine kafa yordu. Cast; cinsiyet, endüstri ve deneyim düzeyini aşacak kariyer modelini kuruyor ve her seçeneğin güçlü ve zayıf yönlerini vurguluyor.

When to Jump / Mike Lewis

Mike Lewis üniversiteden sonra Bain’den bir iş teklifi aldı. Her mezun gibi bu çok değerli işte olmak onu mutlu edecek gibi görünüyordu ama öyle olmadı. İşte olumlu gelişmeler olsa da kalbi orada değildi ve günün sonunda kalbinin sesini dinleyip Squash oynamaya karar verdi.

Lewis, profesyonel bir squash oyuncusu olma hayalini gerçekleştirdi ve bu deneyimini başkalarına da aktararak kimsenin istemediği bir işte hayatını çürütmemesini öğütlemek için bu kitabı kaleme aldı. Gerçekleştirilecek hayalleriniz varsa bu kitabı mutlaka okuyun.

When / Daniel H. Pink

Daniel Pink, evde kendini geliştirmekten iş yerinde başarıyı yakalamaya pek çok alanda başarılı olmanın sırlarını paylaştığı iki kitaba sahip. Bu çok satan kitapların isimleri ise ‘Drive’ ve To Sell is Human’

Bu kitabı ‘When’de ise Pink, doğru zamanlamanın hayatımızı ve kararlarımızı nasıl etkilediğini ele alıyor. Örneğin; ideal günlük rutininiz ne olmalı? İşi bırakmak için doğru bir zaman mı? Ne zaman evlenmelisin? Gibi çok kritik sorulara kapsamlı araştırmalar ve zorlayıcı hikayelerle çözüm bulmaya çalışıyor. Hayatınızın kritik noktasındaysanız bu kitap size yardımcı olabilir.