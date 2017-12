2018'de neler okunacak? İlber Hoca’nın Atatürk’ü geliyor...

* Doğan Kitap 2018’de Zülfü Livaneli, Elif Şafak, Canan Tan ve Yavuz Ekinci’nin yeni romanlarını yayımlıyor. Gazeteci Murat Yetkin’in ilgiyle okunan “Meraklısı için Entrikalar’ın ardından ‘Meraklısı için Suikastçiler’ de Doğan Kitap’tan geliyor. Yayınevi, her eseri büyük yankı uyandıran Japon yazar Haruki Murakami’nin ‘Rüzgârın Şarkısını Dinle’ (yazarın ilk kitabı), ‘Absolutely On Music’, ‘Killing Commandatore’ ve ‘Novelist As a Vocation’ isimli eserlerini yayımlayacak.

* Can Yayınları, 2018’de Ayfer Tunç, Ahmet Tulgar, Yekta Kopan, Hikmet Hükümenoğlu, Sibel K. Türker, Oya Baydar, Faruk Duman ve Cem Akaş’ın yeni kitaplarını okuyucuyla buluşturacak. Cortazar’ın iki kısa romanı ve Kurt Vonnegut’un Türkçeye ilk kez çevrilen bir romanı da Can Yayınları etiketiyle kitapçılarda.

* Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018 itibariyle yeni bir sanat kitapları dizisine başlıyor. ‘Da Vinci’nin Defterleri’ bu serinin ilk ürünü. Edebiyat alanında da zenginleşen yayınevi önümüzdeki yıl Georges Perec, Alberto Manguel, Julio Cortazar gibi Türk okurun yakından tanıdığı isimlerin dilimize ilk defa kazandırılan yapıtlarını da basacak.

* Everest Yayınevi yıla Elena Ferrante’nin ‘Frantumaglia: Bir yazarın yolculuğu’ isimli deneme türündeki eseriyle giriyor. Ahmet Ümit’in mülteci meselesini işlediği, merakla beklenen yeni romanı da (ismi henüz belli değil) yayınevinin 2018 listesinde.

* Murat Belge’nin ‘Şairaneden Şiirsele-Türkiye’de Modern Şiir’ isimli çalışması İletişim Yayınları etiketiyle yakında raflarda.

* Prof. İlber Ortaylı’nın Atatürk’ün yaşamı ve liderliği hakkındaki yeni çalışması ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’, önümüzdeki günlerde Kronik Yayınevi’nden çıkacak.