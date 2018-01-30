2018’de kozmetik çift haneli büyüyecek

Pura, 2017 yılının kozmetik sanayi açısından zorlu bir yıl olduğunu belirterek, 2016 yılı sonunda yapılan kredi kartına taksit düzenlemesinin sektör satışlarını önemli ölçüde düşürdüğünü, bu durumun 2017 cirosuna olumsuz yansıdığını söyledi. Türkiye kozmetik ürün tüketiminde 2018 yılında çift haneli büyüme beklediklerini bildiren Pura, şunları kaydetti: “2017 yılında kozmetik sektörünün, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacim endeksi ve aylık değişim oranlar çerçevesinde bakıldığında yüzde 10 civarında büyüme kaydedeceğini tahmin ediyoruz. 2018 yılı kozmetik sektörü için yeniden benliğini bulma yılı olmak zorunda, bunun için de bütün unsurlarıyla yeni bir hamle yapmak gerekiyor. Doğru yerde sektöre verilecek küçük destekler daha önceki olumsuz etkileri dağıtır diye düşünüyoruz.”