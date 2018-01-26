Kariyer hayatınızda bir süredir değişiklik yapmak istiyor ancak buna cesaret edemiyorsanız 2018 yılı ile birlikte hayalinizi kurduğunuz işe ve kariyer hayatına atılmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni yılla birlikte kendinize yeni hedefler belirleyerek yeni stratejileri hayata geçirebilir ve istediğiniz işe sahip olabilirsiniz.

İşte 2018'de kariyer değişikliği yapmak isteyenlere öneriler;

Seçtiğiniz alana odaklanın

Kariyerinize yön verirken seçmek istediğiniz alan hakkında bilgi edinmek ve o alana odaklanmak hem bunu iş olarak sevip sevmeyeceğinizi anlamanıza hem de hedefinize emin adımlarla ilerlemenize katkı sağlar. Şef olmak istiyorsanız bu alanda kurslara giderek çeşitli restoranlarda kendinizi ispat etmeniz bu alana geçişinizi kolaylaştırır.

Alanınızdaki sosyal medya kanallarını ve organizasyonları takip edin

İş hayatınıza yön vermek istediğiniz alanda sosyal medya kanallarını takip ederek kendinizi geliştirebilir ve sektör hakkında bilgi sahibi olarak yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Organizasyon ve davetler de geçiş yapmak istediğiniz alan için sizi besleyen ve fikir veren etkinlikler olarak gösterilebilir. Bu tip ortamlarda olabildiğince girişken olup sektörden birçok kişiyle tanışma şansı yakalayabilirsiniz.

Hayalinizdeki şirkete gönüllü bir proje sunun

Çalışmak istediğiniz şirketteki kontak kişilerle temasa geçerek onlara şirketin bir sorun hakkında proje geliştirerek çözüm üretebileceğinizi söyleyin ve hemen işe koyulun. Dikkat çekici bir proje sunarak şirket yetkililerinin dikkatini çekebilir ve istediğiniz şirkette ve sektörde iş sahibi olma şansı yakalayabilirsiniz.

Kendi becerilerinizden emin olun ve onlara yenilerini ekleyin

Sıfırdan başlamak her zaman kolay değildir. Kendi becerilerinizin yeni kariyer planlamasında işe yarayıp yaramayacağını ölçmeli ve yeni beceriler kazanmak için istekli olmalısınız. Hayalinizdeki iş için gerekli özellikleri geliştirmenin yanında kendi becerilerinizi de ortaya çıkardığınızdan emin olun.

Finansal olarak bir değerlendirme yapın

Kariyer değişikliğinin sizi finansal açıdan sarsmaması için bütçe planlaması yapmalısınız. Yeni bir iş hayali kurarken yeterli birikim sahibi olup olmadığınızı gözden geçirmeli ve gerekirse bir süre için toplu paranızdan harcamayı göze almalısınız. Yeni kuracağınız iş veya deneyimleyeceğiniz pozisyon öncesi finansal olarak bazı zorluklara katlanmanız gerektiğini göze almalısınız.

Sektör yetkilisinden fikir alın

Kariyer değişikliği yapmadan önce sektörden biriyle iletişime geçerek aklınızdaki soruları onunla paylaşmak ve tecrübelerinden yararlanmak bu riske atılıp atılmama konusunda size yardımcı olabilir. Karşınızdaki kişiye merak ettiklerinizi sorarak aklınızdaki soru işaretlerini yok edebilir ve sağlıklı bir karar alabilirsiniz.