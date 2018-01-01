Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>2018'de kalkan bir uçak 2017'de indi

    2018'de kalkan bir uçak 2017'de indi

    Hürriyet Haber
    01.01.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinden 2018'in ilk dakikalarında kalkan bir uçak, ABD'nin Hawai eyaletinin başkenti Honolulu'ya 2017'de indi.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazeteci Sam Sweeney olayı farketti ve bu ilginç durumu Twitter'dan paylaştı.

    "Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş 2018'de başladı ve uçak 2017'de inecek" ifadesini, #zamanayolculuk etiketiyle paylaştı.

    Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş, Auckland Havaalanı'ndan 1 Ocak 2018'de yerel saatle 00:05'te kalktı ve Honolulu'ya 31 Aralık 2017'de 10:16'da vardı. Auckland, Honolulu'nun 23 saat ilerisinde. Twitter paylaşımının altına ilginç yorumlar da yapıldı. Bir Twitter kullanıcısı "Yani, zaman içinde yolculuk yapabiliyoruz, ama hâlâ uçan arabalarımız yok" dedi. Bir başka kullanıcı ise, "Yani teoride yolcular yeni yılı kutlayıp, 24 saat içinde ikinci kez kutlama şansı yakalayacaklar" dedi.

    2018de kalkan bir uçak 2017de indi

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: havai , yeni zelanda
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri