2018’de herkesi sinema salonlarına toplayacak 6 film

Maze Runner: The Death Cure
Maze Runner film serisi oldukça etkileyici ve merak uyandırıcı hikayeleriyle ilk iki filmde bizi dinç tutmayı başardı. Prodüktörler filmlerin başarısından memnun olacaklar ki üçüncü film The Death Cure 9 Şubat’ta Türk izleyicisiyle buluşuyor. Şu labirentin sırrını bir çözsek de rahatlasak!
Fifty Shades Freed
Bu filmin ilk iki serisi Fifty Shades of Grey’I hepimiz büyük bir merakla izledik. Özellikle beyler bu ne ya kadın filmi diyip evde gizlice izledi hepimiz farkındayız. Neyse gizli sırlar bir yana serinin üçüncü filminde işler biraz değişiyor. Kız gözünü açmış gibi görünüyor! 9 Şubat’ta koşarak gideceğiz.
Kaybedenler Kulübü
Bizim kaybeden edebiyatımızın en önemlş figürlerinin oluşturduğu Kaybedenler Kulübü ikinci filmle sevenleriyle buluşacak. Bu defa bize hayatın ne kadar boş bir yer olduğunu hangi tür bir macerayla anlatacaklar bilmiyoruz ama sonunda bir kaybedeb mutlaka olur bundan eminiz. Film 16 Mart’ta vizyonda olacak.
Avengers: Infinity War
Marvel’in çizgi roman kahramanlarından oluşturduğu muhteşem ekibi bu defa Thanos’la uğraşacak ve süper güçlerini bu düşmanı alt etmek için harcayacak. Tabii ki yine yüksek bütçelere yakışır efektler göz dolduruyor olacak. Ancak bunları görebilmek için 27 Nisan’ı beklemeniz gerekli.
Solo: A Star Wars Story
Bu öyle bir hikaye ki her yıl çorbasını yapıp yeniden yepyeni bir tat yakalayabiliyorsunuz. Artık bir sülale hikayesine dönüşen Star Wars çılgınlığı bu defa Han Solo ve Chewbacca’nın Rebellion’a katılmadan önceki maceralarını ve Lando Calrissian’la karşılaşmalarını anlatıyor. Yaza girmeden hemen 25 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak, mecburen gideceğiz.
Ocean’s 8
Ocean’s 7 filminin yakışıklı erkeklerinin yerini bu defa inanılmaz 8 kadın alıyor. Bir de kadınların nasıl vurgun yaptığını görmek istiyorsanız film Haziran ayında vizyonda olacak. Filmin o kadar büyü kadın oyuncularının yanında sürpriz ismi ise şüphesiz Rihanna!
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