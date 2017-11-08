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    2018’de hangi iPhone modelleri satışa sunulacak?

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 09:54 | Son Güncelleme:

    iPhone X çıkalı birkaç gün oluyor, ama şimdiden 2018’de çıkacak olan iPhone modelleri ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

    KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, gelecek Apple telefonları hakkında tahminlerini açıklamaya devam ediyor. Analist, yeni modellerin daha kompleks metal çerçeveli tasarımlar ile geleceğini ve bu sayede de veri iletim kalitesinin artırılacağını belirtti. 2018 yılının ikinci yarısında çıkacak telefonlar için Catcher ile Casetek’in yeni siparişler aldığını söyledi.

    2018’de hangi iPhone modelleri satışa sunulacak

    iPhone X ile kıyaslandığında yeni modellerin daha fazla parçayla geleceği düşünülüyor. Kuo, gelecek yıl AMOLED ekran ve paslanmaz çelik metal çerçeve ile gelecek modellerin sayısının artmasını bekliyor. Sızdırılan bilgilere göre gelecek yıl iPhone X Plus modelinin de sunulacağı düşünülüyor. Önümüzdeki yıl çıkacak iPhone’ların, 6.4 inç’ten daha büyük bir ekrana sahip olması tahmin ediliyor.

    Etiketler: Yeni iPhone modelleri , 2018 iPhone modelleri
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