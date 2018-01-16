2018’de daha iyi bir hayata sahip olmanızı sağlayacak 5 öneri

En zor görevinizi en öne alın
Yapmak istediğiniz en zor şeyi ilk önce yapmaya ne dersiniz? Çünkü insanoğlu olarak ağır bulduğumuz görevleri savsaklamaya meyilliyizdir. Bu nedenle de bu görev büyür. Büyüdükçe daha da sıkıntı vermeye başlar ve sonunda ise onu görmezden gelmeye başlarız. İşte bu yeni yılda bunu yaşamamak için en zor görevinizi en öne alın ve yılı rahatlatmak için ilk önce onu yapın. Emin olun tüm yıl çok daha rahat geçecektir.
Gerek duymadığınız bir şeyleri satın almadan önce düşünün
Maddi problemler çoğumuz için her yeni yılın değişmez ilk problemidir. Bu nedenle bu yıl bununla başa çıkmanın bir yolunu bulmaya odaklanın. İhtiyacınız olmadığını düşündüğünüz bir şeyi satın alırken gözlerinizi kapatın ve o şeyi alıp paranızı satın aldığınız kişiye verdiğinizi hayal edin. Bu durumu sizin için somutlaştıracak ve alış veriş yapmanızın önüne geçecektir.
Sağlıklı beslenmeye karar verdiyseniz bu küçük öneriyi uygulayın
Yeni yıl kararları arasında en çok alınan kararlardan biri de sağlıklı beslenmeye başlamaktır. Ancak bu konuda çok fazla deneyimi olmayan bizler bir süre sonra bunu başaramayacağımızı düşünüp yine sağlıksız besinlere geri döneriz. Sorun genelde sağlıklı atıştırmalık bulamamaktır. Ancak belki de aç değilsinizdir de sadece canınız sıkılıyordur. Bunu test etmek ise oldukça kolay. Böyle zamanlarda bir bardak su için ve 5 dakika bekleyin. Eğer hala aranıyorsanız açsınız demektir. Aranmıyorsanız sadece susamışsınızdır.
Bir görevi yerine getirirken 1 dakika kuralını uygulayın
1 dakika kuralı sizi çoğu zaman dinç ve motive tutan bir iş bitirme yöntemidir. Herhangi yapmanız gereken bir şey için kendinize sadece bir dakika verirsiniz ve bu bir dakika içinde de bir görevi tamamlamaya çalışırsınız. Böylece gün içinde dağınıklığı toplamak, bulaşıkları makineye atmak ya da o bekleyen maile geri dönmek gibi küçük işler sadece bir dakikada hayatınızdan çıkmış olur.
Erken kalkmayı deneyin ve kalkar kalkmaz en sevdiğiniz şeyi yapın
Erken kalkmak hepimizin en büyük derdi. Gece çok sevdiğiniz bir diziye takılı kalmak ya da arkadaşlarla sohbetin ucunu kaçırmak çok mümkün ve bu da sabahları kendinizi yataktan kazımanıza neden oluyor. Bunu aşmak için sabah kalkar kalkmaz yeniden uyumaya çalışmak yerine güne çok sevdiğiniz bir şeyle başlayın. Bu sizi erken kalkmaya motive edecektir.
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