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    2018’de cemre ne zaman düşecek? Cemre inanışları ve sözlük anlamları

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    2018'de cemre ne zaman düşecek sorusu binlerce vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan konular arasında yer aldı. Şubat ayının büyük bir bölümünü geride bırakan vatandaşlar baharın müjdecisi cemrenin düşüşünü merak ediyor. Doğanın uyanışı olarak kabul edilen cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Peki 2018’dei lk cemre ne zaman düşecek?

    Bahar aylarının habercisi cemre, ikisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişidir. İlk cemrenin düşeceği tarih için kısa bir süre kaldı, tarih araştırmaları yoğunluk kazandı. Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın belirtisi olan güzellikler ortaya çıkar. Doğa yeşillenir çiçek açar. Peki cemre ne zaman?

    2018’DE CEMRE NE ZAMAN?

    2018’de cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.

    CEMRE İNANIŞLARI VE SÖZLÜK ANLAMLARI

    Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer.] Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

    Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değild

     

    Etiketler: cemre , cemre ne zaman düşecek , cemre ne zaman , son dakika
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