2018’de başınıza ne gelecek hiç bilmiyorum

31 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 24 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. 15 Mayıs’ta Uranüs, Boğa burcuna geçiş yapacak, 2026 senesine kadar bu burçta seyahat edecek. Adana’da ikinci yükleme yapılacak. Sınıra kadarda İkizler sürecek.

Ayıptır söylemesi Aslan burcuyum ben de ama burçlara inanmam. Daha doğrusu işime geldiği zaman inanırım, işime gelmediği zaman inanmam. Yıldızlar, ay, galaksi falan muhteşem detaylar sonuçta. Onun burcu bu sene kimin evine seyahat ediyor, kaçıncı evde onu basacaksınız, o sırada yükselen burcunun verdiği yetkiye dayanarak sizi aldatacak mı hepsini anlatacağım. Hepsini.

KOÇ

En kısa zamanda bir sadaka verin. Yıldızınız Merkür taklaya geldi. Galaksideki tüm yıldızlar bir araya gelse bile sizi kurtaramayacak. Kıskançlığınız gıcıklık seviyesine ulaştı. Neşeli, konuşkan falan olmanız her kapıyı açar gibi görünse de kısa sürede ne cin fikirli olduğunuz hemen anlaşılıyor. Elinizdekilerin kıymetini bilmiyorsunuz. Beğenilmek arzusuyla sağa sola bakış atmaktan vazgeçin. Ortada kalıverirsiniz.

BOĞA

Yıldızınız Satürn, burun farkıyla Güneş’i geçmiş durumda. Aşk hayatınız her zamanki gibi mükemmel! Ama kime göre? Yine size göre tabi. Sorun çıkarmaya bayılıyorsunuz. Ortada hiçbir sorun olmaması bile sorun olabiliyor sizin için. Cimrilikten öleceksiniz. Varsa yoksa param biriksin kenarda. Sevdiğiniz kurudu kaldı be! Azıcık dışarı çıkarın da hava alsın. Felekten bir gece çalın beraber. Yoksa felek bir gece ansızın gelip o elinizdeki aşkı çalacak.

İKİZLER

Venüs’ün Mars’la ters açı oluşturması seni tedirgin etmeyebilirdi ama artık tedirgin olabilirsin. Zaten bahane arıyorsun. Paranoyalarınla yedir bitirdin karşındakini. Şu kontrolü biraz bırak. Duygularını hapsetme. Ne olacaksa olsun. En fazla bir kere daha yanılırsın. Evet, senin depresyonun da hiç çekilmiyor ama ne yapsın, dostların çok seviyor seni. Küçücük sorunları büyüttükçe büyütüyorsun. Ah be İkizlerim ah! Oysa ne tatlı insansın sen.

YENGEÇ

Yıldızınız Jüpiter’e bir meteor çarptı. Çünkü her şeye inandınız yine. Sizin bu minnoş hallerinize herkes bayılıyor ama gözünüzü dört açın. Gidenin ardından asırlarca yas tutmayı bırakın artık. Duygusallık da bir yere kadar. İki laf söylemeye gelmiyorsunuz. Hemen bir alınmalar, darılmalar falan. Ay, öf! Sabır diliyorum senin o sevgiline. Yazarken bezdirdin beni. Gülme öyle sevimli sevimli!

ASLAN

Şimdiye kadar lider ruhlu olduğunuzu söylediler. Ancak bu güne kadar burcu aslan olan kimse dünyayı yönetmedi. Ne oldu? Bozuldunuz tabi. Aşkından ölüp bittiniz ama bir telefon açıp da hal hatır sormaya tenezzül etmediniz. Olmaz olsun sizin gururunuz. Adam gibi aşkınızı itiraf edin ya da peşinde dolanmayı bırakın.

BAŞAK

Sizin evi böcekler basmış! Paniklediniz değil mi? Şimdi işiniz yoksa köşe bucak temizlik yapın. Zaten işiniz bu sizin. Birinden ayrıldığınız an nasıl yapıyorsanız hiç iz bırakmıyorsunuz. Biri var, yoksa bile olacak. O da sizi severse yürüyün gidin başkalarının da hayatını zehir etmeyin artık.

TERAZİ

Karşı cinsle olan ilişkilerinizde oldukça şanslısınız ancak bulunduğunuz yerde hiç karşı cins olmaması işinizi biraz zorlaştıracak. Evlenip çoluk çocuğa mı karışsam, Rock Star mı olsam diye yine kararsız kalmışsınız yine. Denge adamı gibi görünüyorsun ama ruhun hep sallantı da. Çocukluk aşkını görsen için gidiyor. Yuvanı kur, kır dizini otur oturduğun yerde.

AKREP

Zırt pırt eş değiştirmeyin. Takip edemiyoruz. Bir de her bulduğuna “abi ben evleneceğim!” demez mi? Hadi evlen. Ama yok! Ya bunlar ilişkilerini öyle derin, öyle aceleci yaşarlar ki, o kurdukları hayaller hüsran olunca da kendilerini sokarlar. Yapmayın gözünüzü seveyim. Az ağırdan alın şu işleri. Sakin çocuğum, sakin.

YAY

İflah olmaz çapkınlığınızla yine ardınızda gözü yaşlı aşklar bıraktınız. Siz kısa aşklar için idealsiniz. Gelecek hayalleriyle kimseye umut vermeyin. Aynı anda birden fazla kişiye aşık olabileceğinize inandık biz tamam daha fazla kanıt istemiyoruz. Bir de ölümüne inkar huyundan vazgeç artık. Gerçeği söyle, sen de rahatla, o da gidiyorsa gitsin, kendi bilir.

OĞLAK

Bu burçtaki delikanlıların aşk hayatı şenlenecek. Yıldızı pek parlak bu sene. Kadınların ise yine işi başından aşkın. Aşktı, kariyerdi falan yedi bitirdi kendini de sevdiğini de. O elindeki aşkın da sıkıp canını çıkarma öyle. Azıcık rahat ver insana. Boynuzlarınla tos tos dürtüp durma insan içinde. Ayıptır.

KOVA

Zekanıza olduğu kadar karşınızdakine de aşık olsanız keşke. Burnunuz düşse yerden almazsınız ama aşkta kurallar farklıdır. Yönet, kontrol et, müdahale et… Aslanın ukalalığını da geçtiniz siz. Sonra ben neden aradığım aşkı bulamıyorum. Neden acaba? Şu ön yargıyı da bir bırak artık.

BALIK

Sizin yıldızınız şarkıcı oldu. Balık dedi, deniz dedi, mehtap dedi gitti. Sahi biri vardı ne oldu ona? Balık ya unuttu tabi hemen. Arar diye beklersiniz ya, heh işte, öyle yıllarca beklersiniz. Hafıza gitti çünkü. Unuttu. Yenisi bile geldi. Bir Balık burcuyla birlikteyseniz ipleri sıkı tutun. Her gün kendinizi tekrar hatırlatın. Sever o öyle şeyleri.

Özetle, Merkür bu sene de geri vites hareketleriyle işlerimize taş koymak isteyebilir. Başka bir gezegene yol vermek için yaptığı bu hareketi siz de alttan alın azıcık. O da gezegen sonuçta. Onun da bir sistemi var. Telaşa mahal yok. El birliğiyle bu yılın da üstesinden geleceğiz. Yıldız savaşlarına hazır olun.

Gezegeninize sahip çıkın ☺

Yazan: Tuğba Badal



