2018’de asgari ücret 1603 lira

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret 199 TL’lik artışla net 1603 lira oldu. Hükümet ve işverenin oylarıyla kabul edilen asgari ücrete, işçilerin temsilcisi Türk-İş muhalefet şerhi koydu. Zammın yüzde 14 oranına çıkması ise, işçi, işveren ve hükümet arasında saatlerce süren pazarlıkla gerçekleşti. 100 TL’lik asgari ücret desteğinin de, 2018 yılında devam etmesi kararlaştırıldı.

İŞÇİ 1893 LİRA İSTEDİ

Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılı taleplerini “Bizim resmi talebimiz, net 1893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım” diyerek anlatmıştı. Atalay önceki gün de, 1893 liranın 1 kuruş altına dahi imza atmayacaklarını deklare ederek, işçilerin taleplerinde değişiklik olmadığını vurguladı.

İşverenlerin temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konferasyonu (TİSK) ise, 100 liralık asgari ücret desteğinin kesildiğine dikkat çekmiş “Hedef enflasyon yüzde 7, ancak bizim maliyetimiz zaten yüzde 6 arttı” görüşünü dile getirmişti. İşverenler, asgari ücretin 6’şar aylık belirlenmesini istediklerini de açıklamıştı.

Tarafların çizgilerini belirtmesinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı öncesinde, hareketli saatler yaşandı. Saat 14.00’de başlaması beklenen toplantıya, Bakan Sarıeroğlu gecikmeli katıldı. Bu arada kulislerde Sarıeroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü iddiaları konuşuldu. Aynı saatlerde, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay’ın konfederasyon binasında, açıklama yapacağı duyuruldu. Türk-İş’in duyurusu, işçilerin komisyonun kararını beklemeden, masadan kalkacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ile Türk-İş Başkanı Atalay’ın toplantı öncesi son bir telefon görüşmesi yaptığı ancak sonuç alınamadığı dile getirildi. Toplantı akşam saatlerine kadar uzarken, Çalışma Bakanlığı “Tüm tarafların uzlaşısıyla buradan kalkalım” önerisi getirdi. Bakanlık tarafların masadan kalkmaması için asgari ücret teklifini yüzde 14.2’ye kadar çıkardı. Bunun üzerine Türk-İş ayrılma kararından vazgeçti, karara muhalefet şerhi düşmekle yetindi. İşverenlerin de 100 TL’lik desteğin sürmesi talepleri kabul gördü.

Toplantı kararlarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çoğunluk aradıkları için, toplantının uzun sürdüğünü söyledi .

BRÜT 2 BİN 29 TL

Sarıeroğlu asgari ücretin brütünün 2 bin 29 lira olduğunu vurgularken, “Son 3 yıldır asgari ücrete yüzde 52 oranında kümülatif olarak artış yaptık” dedi. TİSK Heyeti Sözcüsü ve Genel Sekreter Akansel Koç da kararın hayırlı olmasını dilerken, açıklanan rakamın istihdama olumlu etkisi olacağını söyledi. Türk-İş Heyeti Başkanı Nazmi Irgat ise, açıklanan rakamın beklentilerin gerisinde olduğunu söyledi.

İŞTE 2018’DE ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret: .......... 2029.50 TL

SGK Primi (% 14): ..... 284.13 TL

İşsizlik Sig.Fonu (% 1): ..... 20.30 TL

Gelir Vergisi: ........... 106.55 TL

Asgari Geçim İndirimi: .....152.21 TL

Damga Vergisi: ........ 15.40 TL

Kesintiler Toplamı: ... 426.38 TL

Net Asgari Ücret: ... 1603.12 TL

İŞVERENE MALİYETİ:

Asgari Ücret: .......................... 2.209.50 TL

SGK Primi (% 15.5): ................. 314.57 TL

İşveren İşsizlik Sigortası Fonu (% 2): ... 40.59 TL

İşverene toplam maliyet: ....... 2.384.66 TL