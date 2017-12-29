2018’de 50 milyon TL yatırım yapacak

2018 yılında 50 milyon TL yatırım gerçekleştirecek olan Penti, 134 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 600’e çıkarmayı planlıyor. 2018’de 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Penti’nin ciro hedefi ise 1.2 milyar TL.

Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, “Avrupa’dan Afrika’da 43 farklı ülkede 138 olmak üzere toplamda 466 mağazaya ulaşacağız” dedi.

TAKLİTLE BAŞI DERTTE

Tüm çevre ülkelerde pazar lideri olduklarını ve taklitlerinin oldukça fazla olduğunu, 2018’de Macaristan, Hırvatistan, Ürdün, Kuveyt ve Kazakistan pazarlarına da gireceklerini belirten Kariyo, bugün Avrupa’nın en büyük 2’nci ince kadın çorabı üreticisi arasında yer aldıklarının ve İngiltere pazarına çok hakim olduklarının altını çizdi. Kariyo, ayrıca Marks&Spencer, H&M, Primark, Boots gibi dünyaca ünlü birçok markanın üreticisi konumunda olduklarının ve Avusturalya’da da ciddi bir pazar payına sahip olduklarını söyledi. Kariyo, kurlardaki yükselişe ilişkin ise, “Kira ve ürün maliyetlerini arttırıyor. Ancak biz ihracatımızla ithalatı dengeleyerek bu riski azalttık” dedi.

Gelecek yıl 1500 kişiye yeni istihdam olanağı yaratacaklarını belirten Kariyo, “Merkez ofis, fabrika ve mağazalarımızda bugün itibariyle toplam 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl toplam istihdam 5 bine çıkacak” dedi