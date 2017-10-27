2018’de 23 şube açacak

SON dönemlerde hızlı bir büyüme yakalayan yatak pazarı, zincir markalarla şube sayılarını da hızla arttırıyor. Türkiye’de 7 şubeye ulaşan Yatcop, asıl büyümeyi 2018’de planlıyor. Bir yılda 23 yeni mağaza açmayı planladıklarını anlatan yatcop Yönetim Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, “Türkiye’de eskiden bir yatak 20 yıl kullanılırdı ancak artık bu sayı 6-7 yıla indi. Önümüzdeki süreçte de yatak pazarının mobilyaya göre 2 hatta 3 kat fazla büyüyeceğini tahmin ediyoruz” diyor. Altunbaş, şöyle devam ediyor:



1.2 MİLYAR LİRALIK PAZAR

- Türkiye’de yılda yaklaşık 4 milyon adet yatak satılıyor. Bunun 1 milyon adedi kurumsal, kalanı ise bireysel satışlardan oluşuyor.

- Türkiye’de yatak pazarının yüzde 90’ına yaylı, yüzde 10’una sünger yataklar sahip.

- Yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 7-8 civarında gerçekleşirken sektörün pazar büyüklüğü ise 1.2 milyar liraya yaklaştı. KDV indiriminin katkısı ile yılsonu itibariyle pazarın yüzde 20 civarında büyüyeceğini tahmin ediyoruz.

- Sektörümüzün, yıllık yatak ihracatı toplamda 50 milyon dolar civarında. Türkiye’de üretilen yataklar daha çok Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu’ya satılıyor.

- Türkiye’de yatak üretimi yapan ve markalı ve kurumsal olarak hizmet veren 20 civarında firma var. Küçük işletmelerle birlikte bu sayı 1000’i buluyor.

- Dünyadaki yatak üretiminin yüzde 40’ını yaylı, yüzde 45’ini sünger yatakları oluşturuyor.

- Dünya yatak pazarının büyüklüğü tahmini olarak 20 milyar dolar.

- Dünyada en fazla yatak üreten ve en fazla tüketen ülkeler arasında ilk üç sırada Çin, ABD ve Almanya yer alıyor.



NE KADAR YATIRIM YAPMALI?

- Maliyetler, mağazanın büyüklüğüne ve lokasyona göre farklılık gösterecektir. Ancak minimum 120, maksimum 200 m2’lik bir mağaza düşünüyoruz. Bunun dekorasyonu, içine ürünlerin konulması, işletme maliyetleri ile girişimcinin ilk etapta 120-200 bin TL yatırım bütçesine sahip olması gerekir.

- Şu an giriş bedeli, reklam katkı payı, sürekli franchise giriş bedeli talep etmiyoruz.

- Bir mağazanın kira, personel, ısınma, soğutma gibi tüm genel giderleri için yapacağınız fiyatlama, şehirden şehire, ilçeden ilçeye hatta ve hatta İstanbul gibi bir metropolde sokaktan sokağa büyük farklılıklar gösterebilmekte. Ancak 15 ila 40 bin lira arası bir aylık gider öngörülebilir.

- Doğru bir projede ortalama bir mağazanın yaptığı yatırımı 3-4 ay içerisinde geri alması mümkün olabiliyor.

İKİ FARKLI MODEL

YATIRIMCILAR için iki farklı girişimci modeli öngördüklerini anlatan Yatcop Yönetim Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, “Bir tanesi hali hazırda mağazası bulunan ve bu sektöre geçiş yapmayı planlayan kişiler. Diğeri de elindeki sermayesi ile kendi işinin sahibi olmayı planlayan girişimci adayları. Her iki profilden beklediğimiz temel özellik, bizim vizyonumuzla ve temel değerlerimizle örtüşmeleri.”