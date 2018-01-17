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    Haberler >Eğitim>2018’de 100 yeni teknik kolej açılacak

    2018’de 100 yeni teknik kolej açılacak

    İHA
    17.01.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzaladık. 300 OSB'ye 300 teknik kolej çalışması kapsamında 2018 yılında 100 adet teknik kolej kurmayı planlıyoruz" dedi.

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Özlü, araştırma, geliştirme, tasarım, teknolojiye yaptıkları yatırım sonucunda patent ve marksa sayılarının arttığına dikkat çekerek, "Toplam patent sayımız 65 bine, marka sayımız 925 bine, toplam coğrafi işaret sayımız ise 303'e ulaşmıştır" dedi. 2017'de Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde teknik kolejler kurmaya başladıklarını anlatan Özlü, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzaladık. 300 OSB'ye 300 teknik kolej çalışması kapsamında 2018 yılında 100 adet teknik kolej kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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