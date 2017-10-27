2018 zam oranı yüzde 9

Tüm dünyada 130’dan fazla ülkede 26 binin üzerinde müşterisine hizmet veren insan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın her yıl gerçekleştirdiği ücret araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye’den çoğunluğu uluslararası 295 firmadan 18 bini mavi yaka ve destek rollerden olmak üzere 52 bin çalışanın analiz edildiği araştırma sonuçlarına göre şirketlerin 2018 yılında çalışanlarına yapacakları ücret artışı yüzde 9 olacak.



Mercer Türkiye Yetenek ve Bilgi Çözümleri Yöneticisi Goncagül Uğurlu, araştırmayı şöyle yorumluyor: “Firmaların bu yılki ücret artış beklentisi geçmiş yıllardan farklı olarak yüzde 1 artışla yüzde 9 olarak karşımıza çıktı. Bunun temel nedeni TL’nin son yıllardaki değer kaybı ve bu yıl sonu enflasyon beklentisi. Geçtiğimiz yıl firmalar yüzde 8 bütçelemiş ancak enflasyon daha yukarıda kapanmıştı, buna istinaden firmalar bu yıl bunu telafi etme yaklaşımındalar. Ancak yine bu artış enflasyonun altında kalacak gibi görünüyor.”

2017 yılında şirketlerin ücret artış kararını etkileyecek faktörlerin başında sırasıyla bireysel performans, çalışanın ücret çizelgesindeki yeri ve enflasyon gelirken, bunları şirketin performansı izliyor. Kıdem unsuru etkin bir faktör olarak sıralamada yer almıyor.



BAZ ÜCRET ÖNEMLİ

Araştırmanın sonuçlarına göre baz ücret şirketlerin ücretlendirme politikalarında ağırlıklı ve öncelikli ücret bileşenini oluşturuyor. Yönetici pozisyonlarında dahi toplam ücret paketinin yüzde 65’inden fazlasını ödenmesi garanti edilen baz ücret oluşturuyor. Türkiye’de şirketlerin yüzde 80’i baz ücrette medyanı hedeflediklerini belirtiyor. 2017’de en yüksek ücreti veren şirketlerin sağlık, tüketici ürünleri, otomotiv ve teknoloji sektöründe yer alan şirketler oldukları gözlemleniyor. Şirketlerin yüzde 74’ü, ücretlendirmede aynı pozisyon için bölgesel ayrım gözetmediğini söylese de İstanbul ücretlerinin her seviye için diğer bölgelere göre daha yukarıda olduğu görülüyor.



İŞE ALIMDA KRİTİK POZİSYONLAR

İşe alımlardaki kritik pozisyonların başlıcalarını ise mühendislik, pazarlama ve satış pozisyonları oluşturmakla birlikte, finans gibi spesifik pozisyonları elde tutmada zorlukların yaşanabildiği görülüyor. Sektörel bazda incelendiğinde; otomotiv/otomotiv yan sanayi ve enerji sektöründe ücret artışları daha yüksek oranlarda gerçekleşirken, genel olarak sağlık, tüketim malları ve teknoloji sektörleri pazar koşullarında bir artış sergiliyor. Şirketlerin değişken ücret politikalarına eğilim gösterdikleri ve bu bağlamda da bonus ve kısa vadeli teşvik uygulamalarının firmaların neredeyse tamamında uygulanmaya başladığı görülüyor. Uzman seviyesinde baz ücret oranının toplam ücret paketi içerisinde yüksek olduğu göze çarparken, üst düzey yönetici pozisyonlarında uzun dönemli teşvik planlarının da kapsama dahil olmasına bağlı olarak bu oranın azalmakta olduğu görülüyor.