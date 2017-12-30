2018 yılında pasaport 108, mavi kart 10 lira

Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda “değerli kağıt” olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli yeni yıldan itibaren 108 lira olurken Mavi Kart ise10 liradan satılacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 liradan satılacak. Yabancı çalışma izni belgesi ile ikamet izni 72, beyanname ise 11 lira olacak.