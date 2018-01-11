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    2018 yılında KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Kamu kurumlarında kadrolu işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar KPSS sınavlarının bu yıl ne zaman yapılacağını merak ediyorlardı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle KPSS sınav tarihleri açıklandı. Peki 2018 yılında KPSS sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar

    Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor.

    A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

    B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

    KPSS TARİHLERİ

    2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    Sınav Tarihi: 22.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

    Sınav Tarihi: 28.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    Sınav Tarihi: 29.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    Sınav Tarihi: 05.08.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07.10.2018
    Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018
    Sonuç günü: 08.11.2018

    KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09.12.2018
    Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018
    Sonuç günü: 04.01.2019

    Etiketler: kpss sınav
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