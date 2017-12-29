2018 yılında Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar olacak?

2017 AGİ ÜCRETLERİ RAKAMLARI
Bekar: 133.31 TL
Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL
EŞİ ÇALIŞANLAR
Evli ve eşi çalışan: 133 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL
Bekar - 123,53 TL
Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL