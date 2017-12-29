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    2018 yılında Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar olacak?

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 19:47 | Son Güncelleme:

    Asgari Geçim İndirimi (Agi), 2018 yılı asgari ücretin belli olmasıyla birlikte şimdi merakla araştırılıyor. 2017 yılında AGİ ne kadardı, şimdi ne kadar olacak? İşte detaylar

    2017 AGİ ÜCRETLERİ RAKAMLARI

    Bekar: 133.31 TL

    Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

    Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

    Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

    Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

    EŞİ ÇALIŞANLAR

    Evli ve eşi çalışan: 133 TL

    Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

    Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

    Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

    Bekar - 123,53 TL

    Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

    Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

    Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

    Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

    Etiketler: asgari ücret , agi ne kadar
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