2018 yılında Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar olacak?

Asgari Geçim İndirimi (Agi), 2018 yılı asgari ücretin belli olmasıyla birlikte şimdi merakla araştırılıyor. 2017 yılında AGİ ne kadardı, şimdi ne kadar olacak? İşte detaylar

2017 AGİ ÜCRETLERİ RAKAMLARI Bekar: 133.31 TL Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL EŞİ ÇALIŞANLAR Evli ve eşi çalışan: 133 TL Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL Bekar - 123,53 TL Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL