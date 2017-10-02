2018 tatil günleri! Okullar ne zaman kapanacak?

2018 tatil günleri ve okullar ne zaman kapanacak sorusu, yıllık izinlerine şimdiden şekil vermek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dini ve resmi olmak üzere birçok tatil gününü içerisinde barındıran 2018 yılı, plan yapmak isteyen kişiler tarafından tatil günleri odağı ile araştırılıyor. Peki, 2018 tatil günleri nasıl şekillenecek? İşte, detaylı bilgiler



2018 TATİL GÜNLERİ



YILBAŞI 1 GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİ



ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ



EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI



ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ



RAMAZAN BAYRAMI AREFESi YARIM GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 1 GÜN 15 TEMMUZ 2018 PAZAR



KURBAN BAYRAMI AREFESİ YARIM GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA



ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE



CUMHURİYET BAYRAMI 1 GÜN 29 EKİM 2018



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



18 Eylül Pazartesi günü ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girecek. Yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihinde tamamlanacak.



Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başlayacakları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatili dönemine girecek.