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    2018 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı belli oldu… Emekli maaşı ne kadar olacak?

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 16:01 | Son Güncelleme:

    2018’e sayılı gün kala gündeme gelen konulardan biri de zam oranları oldu. Milyonlarca kamu çalışanı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam oranı belli oldu. Peki SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

    Yeni yıl zam oranları ile ilgili soru işaretleri yanıt buldu. Açıklanan enflasyon oranlarına, ve önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen rakamlara göre emeklilerin 2018 Ocak döneminde alacakları zam miktarları tahmini olarak belli oldu. Peki 2018’de SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

    28 Ekim tarihinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2018 yılı programının sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili başlığı altında, 2018 yılı hedefleri verilirken SSK ve Bağ Kur emeklili aylıklarının önceki altı aylık enflasyon tahmini göre ne kadar artırılacağı bilgisine yer verildi. Buna göre emekli aylıkları sırasıyla ocakta yüzde 3.36, temmuzda da yüzde 4.02 oranında artırılması öngörüldü. Programda kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ile memur emekli aylıklarının 2018 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 3.5 oranında artırılacağı ve yüzde 0.02 oranında enflasyon farkı verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. 2018 yılı programına göre ihtiyaç kredilerinde gelir bazlı borçlanma sistemine geçilecek.

    2018 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    Böylece bir SSK emeklisinin 1500 lira olan aylığı Ocak 2018’de 50 lira 40 kuruş artacak. Temmuz ayında ise bin 550 lira 40 kuruştan; 62 lira 30 kuruşluk artışla bin 612 liraya çıkacak.

     

    Etiketler: 2018 memur maaşı , memur zammı , emekli maaşı
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