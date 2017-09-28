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    2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde jüri üyeleri açıklandı

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 12:49 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 12:49

    Dünyanın önde gelen fotoğraf yarışmalarından 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin jüri üyeleri bugün World Photography Organization (Dünya Fotoğraf Organizasyonu) tarafından duyuruldu. Bu vesile ile, Açık yarışma bölümüne katılan fotoğraflardan bir seçki yayınlandı ve yeni jüri üyeleri ödül organizasyonuna katılanlara tavsiyelerde bulundu.

    Fotoğraf sektörünün farklı alanlarından özel olarak seçilerek jüride yer alan uzmanlar şöyle:

    Profesyonel yarışma jürisi: Başkan: Mike Trow, Resim Editörü, British Vogue, Birleşik Krallık/ Sue Davies OBE, Kurucu, The Photographers’ Gallery, Birleşik Krallık / Philip Tinari, Direktör, Ullens Çağdaş Sanat Merkezi (UCCA), Çin / Dewi Lewis, yayıncı, Dewi Lewis Publishing / Gareth Harris, Baş Editör, The Art Newspaper, Birleşik Krallık

    Açık, Gençlik ve Ulusal Ödüller yarışması: Başkan, Zelda Cheatle, küratör

    Öğrenci Odağı: Reiner Opoku, uluslararası sanat aracısı ve Parley for the Oceans Eş Kurucusu 

    Kazananlara dünya çapında tanınma ve burs fırsatları 

    Bugün artık 11. yılına giren Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, çağdaş fotoğrafçılığın son 12 ayda ortaya çıkan en iyi örneklerini kutluyor. Profesyonel, Açık, Gençlik, Öğrenci Odağı ve Ulusal Ödüller’den oluşan tüm yarışmalara worldphoto.org/swpa adresinden ücretsiz olarak başvurulabiliyor.

    Kazanan ve finale kalan fotoğrafçılar, nakit ödüller, Sony’den en son dijital görüntüleme ekipmanları ve global sergilere katılma fırsatlarının yanı sıra dünya çapında bilinirliğin de tadını çıkarabiliyor.

    Yarışmaya 2018 yılında getirilen bir yenilikle, ödül sahipleri ilk defa Sony’nin gelecekteki fotoğraf projelerinin fonlanması için Sony’den destek de alabiliyor. Sony ve World Photography Organization tarafından belirlenen yeni bir fotoğraf görevinde birlikte çalışmak üzere, Profesyonel yarışmayı kazanan seçili isimlere 7.000 dolar, kısa listeye kalan Öğrenci Odağı fotoğrafçılarından seçilenlere de 3.500 dolar tutarında destek sağlanacak.

    2018 jüri üyeleri, potansiyel katılımcılara şu tavsiyelerde bulunuyor:

    “Hikayelerinizi dikkatlice seçin, inanç yapılarınıza nasıl oturduklarına bakın. Hikayeyi ve diğer insanların o alandaki çalışmalarını araştırdıktan sonra çekimi yapın. Düzenlemelerinizde ve kalite kontrolde acımasız, fotoğrafların sunumunda tutarlı olun. Her zaman başkalarının görüşünü alın; onların olaylara bakışı sizin bakışınız ile aynı olmayabilir ve bu fotoğrafınızın amacına ulaşıp ulaşmadığı anlamında nesnellik kazanmanızı sağlar.” 
    Mike Trow, Başkan

    Profesyonel yarışma

    “İnandığınız ve bizlerin de takdir edip inanacağını düşündüğünüz işlerle başvurun.” 
    Sue Davies OBE, Jüri Üyesi, Profesyonel yarışma

    “Benim için en önemlisi, fotoğrafçının kendi sesini geliştirmesi - bireysel nitelikleri ve kişiliğinin de ortaya çıkması. Bu nihayetinde, gerçekten inandıkları ve gerçekten önem verdikleri bir tema / bir konu bulmaları anlamına geliyor.” 
    Dewi Lewis, Jüri Üyesi

    “Başka birinin tarzını (çok fazla) kopyalamayın.” 
    Gareth Harris, Jüri Üyesi, Profesyonel yarışma

    “Samimi olun, çalışmanızın içindeki mesajı düşünün, işi sade tutun ve gönülden çalışın.” 
    Zelda Cheatle, Başkan, Açık, Gençlik & Ulusal Ödüller yarışmaları

    Yaklaşmakta olan teslim tarihleri ve duyurular

    2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödüllerinin kapanış tarihleri şöyledir:

    • 4 Aralık 2017 – Öğrenci Odağı
    • 4 Ocak 2018 – Açık, Gençlik & Ulusal Ödüller yarışmaları
    • 11 Ocak 2018 – Profesyonel yarışma 

    Ödüller kapsamındaki tüm yarışmalarda finale kalanlar 27 Şubat 2018’de açıklanacak. Açık ve Ulusal Ödülü kazananlar, 20 Mart 2018’de; Yılın Fotoğrafçısı ve Profesyonel kategoriyi kazanan isimler ise 19 Nisan 2018’de duyurulacak.

    Etiketler: 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri , sony , fotoğrafçılık
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