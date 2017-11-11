2018 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan başlangıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2018 resmi dini günler takvimini haberimizde sizlerle paylaştık. Mübarek Ramazan ayını başlangıcı belli oldu. İşte, 2018 Ramazan ayı tarihi.

ÜÇ AYLAR'IN BAŞLANGICI

Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

RAMAZAN NE ZAMAN

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylar olan 3 aylar için geri sayım başladı. Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 19 Mart 2018'de başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 16 Mayıs 2018'e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.