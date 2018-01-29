2018 MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için, araç sahipleri tarafından araştırmalar ve sorgulamalar sürmeye devam ediyor. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle başlayan MTV ödemelerinde online olarak ödeyebileceğiniz birçok farklı sistem bulunuyor. Araç sahipleri ise MTV ödemelerini kolay yoldan halletmeye çalışıyorlar. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden MTV ödemenizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

MTV ne kadar oldu? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Yasa) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, bin 300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, bin 300 cc üstündeki araçlar için yüzde 25 olacak. MTV bin 300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL’yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL’yi aşanlarda 892 TL olarak uygulanacak.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi tutarı: 743 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 1294 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 2 bin 284 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 3 bin 598 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.

MTV HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

31 ARALIK 2017’DEN ÖNCE KAYIT VE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR DİKKAT!

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bilgilerinizi doldurup, "TAMAM" seçeneğine basın.

GİB'in internet sitesinde bilgilerinizi doldurup "TAMAM" seçeneğine bastığınızda karşınıza ne kadar MTV ödeyeceğinize dair bir bilgi ekranı çıkar.

Tüm işlemleri yaptıktan sonra karşınıza ödeme ekranı gelecek. Bu ekrana da kredikartı bilgilerinizi girip onaylayacaksınız.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

BANKALARDAN ÜÇ TAKSİT İMKANI

Bazı bankalar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sağlıyor. Örneğin Akbank, MTV ödemelerinde kredi kartı ve internet bankacılığı üzerinden 3 taksit imkanı sunuyor. Garanti Bankası, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası gibi bankalar da MTV'yi üç taksitte ödeme gibi öneriler getiriyor. İsteyen tek ödeme ve iki taksit halinde de ödeme yapabiliyor.

Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

Ayrıca, 2018'den itibaren alınan araçlarda silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.