2018 Milli Piyango bilet fiyatları (Çeyrek, yarım, tam ne kadar) ne kadar? Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi heyecanı devam ediyor. Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletlerinin büyük çoğunluğu tükendi. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 61 milyon lira ile Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini bulacak. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek. Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner girebilecek.



2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK



Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.



SAHTE BİLET UYARISI



Biletlerin satışa çıkmasıyla bayilerin önündeki hareketlilik arttı. Milli Piyango bayisi Nimet Altunkılıç, yaptığı değerlendirmede, 17 yıldır Kızılay'da, aynı yerde satış yaptığını söyledi.



Geçen yıl yaklaşık 30 bin adet çeyrek bilet sattığını anlatan Altunkılıç, bu yıl 60 bin çeyrek bilet satışı hedeflediğini belirtti. Altunkılıç, daha önce sattığı üç bilete büyük ikramiye çıktığını anımsatarak, "Bu sene de benim sattığım biletlerden birisine büyük ikramiye çıkmasını temenni ediyorum" dedi.

KUYRUKLAR OLUŞTU



Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 milyon Lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar uğuruna inandıkları bilet bayilerine akın etti. Eminönü'nde bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla'ya hücum eden vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. 61 milyon Liralık kuyruk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde metrelerce kuyruğun oluştuğu görülüyor. Öte yandan kuyruğun bilet gişesinden Yeni Camii'ye kadar ulaştığı görülüyor. Bir vatandaş , "Kurtköy'den geldim. Burası şanslı dediler. O yüzden geldik. Bir saattir sırada bekliyorum" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Her sene buradan alırım bileti. Yarım saattir buradayım" dedi.