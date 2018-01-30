Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban tatili kaç gün?

    2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban tatili kaç gün?

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Kurban Bayramı ne zaman sorusu, yıllık izinlerini ya da daha uygun olması için uçak biletlerii erken dönemde ayarlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. İbadetlerin yerine getirileceği Kurban Bayramı'nda ailesinden uzakta farklı şehirlerde yaşayan bireyler, ziyaret için memleketlerine gidecek. Peki, 2018 Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak? İşte, tarih hakkında detaylı bilgiler

    Kurban Bayramı, ibadetlerin yerine getirilip, aile ziyaretlerinin gerçekleştirildiği önemli bir vecibe olacak. Her yıl olduğu gibi birçok vatandaş, bayramdan aylar öncesinde bilet ve yıllık izin organizasyonu için araştırmalarına başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, bayram tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

    Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayınının ortasına denk gelecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı, kamu çalışanları için 18 Ağustos cumartesi günü başlamış olacak.

    Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)
    Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü
    Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü
    Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü
    Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

    25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

    Etiketler: son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri