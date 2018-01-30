2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban tatili kaç gün?

Kurban Bayramı, ibadetlerin yerine getirilip, aile ziyaretlerinin gerçekleştirildiği önemli bir vecibe olacak. Her yıl olduğu gibi birçok vatandaş, bayramdan aylar öncesinde bilet ve yıllık izin organizasyonu için araştırmalarına başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, bayram tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayınının ortasına denk gelecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı, kamu çalışanları için 18 Ağustos cumartesi günü başlamış olacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.