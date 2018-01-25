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    2018 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

    KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 26 Haziran-5 Temmuz, ikinci yerleştirmesi için 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak. Devlet Personel Başkanlığı, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimini açıkladı.

    KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alınacak

    KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.

    Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

     

    DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

    ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

           KPSS 1. Yerleştirme

     

    12 Mart - 11 Mayıs 2018 

    26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

    KPSS 2. Yerleştirme

    06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

     11 – 20 Aralık 2018  

    ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

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