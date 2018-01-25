2018 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alınacak.

KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığı’nca tercihler alınacak.

Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.