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    Haberler >Eğitim>2018 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

    2018 KPSS yerleştirme takvimi açıklandı

    AA
    25.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Devlet Personel Başkanlığı (DPB), 2018 KPSS yerleştirme takvimini açıkladı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alınacak.

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    KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığı’nca tercihler alınacak.

    Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    Etiketler: Başvuru
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