2018 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor?

Google’ın her gün farklı bir doodle tasarımı ile hatırlatmada bulunduğu 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılışı 9 Şubat Cuma günü görkemli bir törenle yapıldı. Bu Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine damgasını vuran olay binin üzerinde drone şovu oldu. 28 drone kullanarak yapılan şov, televizyon karşısındakilere de inanılmaz bir görsel şölen yaşattı.

25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan 2018 Kış Olimpiyatları, bugün "Kayakla Atlama" branşıyla devam ediyor. İlk gün saat 14.00’te açılışı yapılan 2018 Kış Olimpiyatları, TRT Spor yayın akışına göre bugün saat 15.40’ta başlayacak.

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALLARDA YAYINLANIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri – NBC

Fransa – France Télévisios

Güney Kore – SBS

Kuzey Kore – SBS

Türkiye - TRT

Avrupa Birliği - Eurosport



2018 KIŞ OLİMPİYATLARI 13 TESİSTE YAPILACAK



Güney Kore'nin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, 13 tesiste düzenlenecek. Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı PyeongChang kentinde yapılacak 23. Kış Olimpiyatları'nda, kar üstündeki branşların yarışları dağ kümesinde, buz üstündeki branşların yarışları da sahil kümesindeki spor alanlarında gerçekleşecek. Oyunlar için geçici inşa edilen PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda, 9 Şubat Cuma günü gerçekleşecek açılış törenini, 35 bin sporsever izleyecek. Organizasyonun kapanış töreni ise aynı statta 25 Şubat Pazar günü yapılacak.