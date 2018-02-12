Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>2018 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor?

    2018 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor?

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    9 Şubat’ta başlayan 2018 Kış Olimpiyatları devam ediyor. Bu yıl Türkiye'den 8 sporcunun dahil olduğu 2018 Kış Olimiyatları Güney Kore'nin Gangwon ilinde bulunan PyeongChang ilçesinde gerçekleştiriliyor. Peki 2018 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor, olimpiyatlar ne zamana kadar devam edecek?

    Google’ın her gün farklı bir doodle tasarımı ile hatırlatmada bulunduğu 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılışı 9 Şubat Cuma günü görkemli bir törenle yapıldı. Bu Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine damgasını vuran olay binin üzerinde drone şovu oldu. 28 drone kullanarak yapılan şov, televizyon karşısındakilere de inanılmaz bir görsel şölen yaşattı. 

    25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan 2018 Kış Olimpiyatları, bugün "Kayakla Atlama" branşıyla devam ediyor. İlk gün saat 14.00’te açılışı yapılan 2018 Kış Olimpiyatları, TRT Spor yayın akışına göre bugün saat 15.40’ta başlayacak.

    2018 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALLARDA YAYINLANIYOR?

    Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri – NBC
    Fransa – France Télévisios
    Güney Kore – SBS
    Kuzey Kore – SBS
    Türkiye - TRT
    Avrupa Birliği - Eurosport

    2018 KIŞ OLİMPİYATLARI 13 TESİSTE YAPILACAK

    Güney Kore'nin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, 13 tesiste düzenlenecek. Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı PyeongChang kentinde yapılacak 23. Kış Olimpiyatları'nda, kar üstündeki branşların yarışları dağ kümesinde, buz üstündeki branşların yarışları da sahil kümesindeki spor alanlarında gerçekleşecek. Oyunlar için geçici inşa edilen PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda, 9 Şubat Cuma günü gerçekleşecek açılış törenini, 35 bin sporsever izleyecek. Organizasyonun kapanış töreni ise aynı statta 25 Şubat Pazar günü yapılacak.

     

     

    Etiketler: Kış Olimpiyatları , 2018 kış olimpiyatları , trt , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri