2018 kariyer falınız

KOÇ

Bu yıl kişisel imajınıza özen gösterin. Yaratıcı yönünüzü Bu yıl kişisel imajınıza özen gösterin. Yaratıcı yönünüzü kullanarak şubat ve temmuz aylarında başarılı olabilirsiniz. 22 Mart-15 Nisan arası düşünmeden konuşmayın. İletişim gezegeni Merkür Koç burcunda retro iken kafanız karışık olabilir. Yıl boyunca itibarınız, kariyerinizin nereye gittiği konusunda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Başkalarının ne düşündüğünü çok da önemsemeyin. İş hayatında ilerlemenizi kısıtlayan koşullar oluşsa da sonu olumlu bitecektir. 15 Mayıs sonrası birkaç yıl boyunca maddi birikimlerinizde ani gelişmeler söz konusu. Büyük miktarda paralar bir anda gelebilir. Venüs, 6-31 Mart tarihlerinde çekiciliğinizin artacağını söylüyor. İş aramak için iyi bir zaman olabilir.



BOĞA

Ocak, şubat, ağustos aylarında ev ve aile konularında daha mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Dış dünyadaki koşullar tam da istediğiniz ölçüde hızlı gelişmese de özel hayatınız iyi gidiyor. 15 Mayıs sonrasında 7 yıllığına burcunuzda bulunacak Uranüs, uyanmanızı, özgürleşmenizi ve başarılı sıçramalar yapmanızı sağlayacak. Boğa burcunun özelliği konfor alanı yaratmak ve hep onun içinde kalmaktır. Alışkanlıklar sizin için önemlidir. İşte bu eskiden kalma kalıpları bırakıp kabuğunuzdan çıkarsanız özgürlük sizindir. Sanatla ilgileniyorsanız şimdi harekete geçin. Satürn, iki yıl boyunca yurtdışı kariyer, akademik programlar ve çeşitli kişisel gelişim konularında sizi zorlayabilir. Odaklanırsanız, başarı da beraberinde gelecektir.



İKİZLER

24 Nisan – 19 Mayıs tarihlerinde Venüs ikizler burcunda olacak. Güzellik, uyum, iyi ilişkileri sembolize eden gezegenin bu geçişi, işyerinde sevilen, sözü dinlenen, beğeni toplayan biri olacağınızı söylüyor. Arkadaş canlısı ve içten tutumunuz sayesinde pek çok kapı önünüzde açılacaktır. İşinizi değiştirmek istiyorsanız iş aramak ve görüşmelere gitmek için çok iyi zamanlama. 8 Kasım sonrası bir yıl boyunca karşıt burcunuzda bulunan Jüpiter, yabancılardan gelecek büyük fırsatları sembolize ediyor. İlişkilerinizin, yeni tanışacağınız kimselerin size geniş olanaklar sunacağını unutmayın.



YENGEÇ

İki buçuk seneliğine karşıt burcunuza geçen Satürn özel ve iş hayatınızdaki ilişkilerinizde dengelerin değişeceğini söylüyor. Otorite figürleri, güçlü insanlar, konumca daha üstte bulunan kişilerle çalışabilir, belli konularda aşırı katı ve mesafeli, fazla gerçekçi kişilerle bir arada olabilirsiniz. 19 Mayıs – 13 Haziran tarihleri arasında Venüs, Yengeç burcundan geçecek. Yılın en güzel zamanlarını iyi değerlendirin. Güzel bir teklif alabilir, hatta ilişkilerinizi geliştirerek istediğiniz işleri alabilirsiniz.



ASLAN

Yıl boyunca gerçekleşecek tutulmalar hayatınızla yakından ilgili. Büyüme, tazelenme, yeni oluşumların içinde yer alma zamanı. Hedeflediğiniz şeyleri yapabilir, her alanda gelişim kaydedebilirsiniz. Kilo almamaya ve iştahınızı kontrol etmeye çalışın. Tutulma zamanlarında çok yakın çalıştığınız kişiler bir anda uzaklaşabilir, farklı yerlerde çalışmak durumunda kalabilirler. İlişkilerinizi genişletme değil, az ama öz sayıda kişiyle temasta olma zamanı. Seçici olmaya çalışın. Jüpiter, yıl boyunca ev ve aile konularına da odaklanacağınızı söylüyor. 8 Kasım’a dek taşınabilirsiniz.



BAŞAK

Angarya gelen, operasyonel ve el oyalayan işleri bu yıl başkalarına bırakın. Daha sade, az ama öz iş yapmaya çalışın. Stratejik kararların içinde yer almanız, yaratıcı işlerle uğraşmanız size fayda sağlayacak. Hobinizden para kazanabilirsiniz. Eğitimler vermek, sunumlar yapmak özenli olduğunuzda başarı getirecektir. 15 Mayıs sonrası kişisel gelişim, yurtdışı, yabancı dil veya yüksek öğrenim bağlantılı konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Fırsatlar çok hızlı şekilde kapınızı çalabilir. 10 Temmuz–6 Ağustos tarihlerinde Venüs, Başak burcundan geçecek. Barış, uyum, güzellik, cazibe ve ilişkileri sembolize eden gezegenin bu geçişi sırasında işyerinde beğeni kazanacak, ilişkileri yumuşatan siz olacaksınız. İşinizden memnun değilseniz görüşmeler yapın ve teklifleri değerlendirin. Müşteri ziyaretleri için de ideal günler.



TERAZİ

Geçen yıldan bu yana gerçekleşen tutulmalar, bu yıl da çevrenizin genişlemesini sağlayacak. Neredeyse dünya üzerinde tanımadığınız kimse kalmadı. Bu yıl ev ve aile konularında fazlaca sorumluluk alıp, kendinizi tek başınıza hissedebilirsiniz. Taşınma, aile bireyleriyle ilgili değişimler, ilgilenmeniz gereken kişiler, bir anda özel hayatınıza yoğunlaşmanızı gerektirebilir. 22 Mart-15 Nisan tarihlerinde karşınızdaki kişiler, iyi niyetle de olsa size bazı bilgileri yanlış verebilirler. Sözlerini tutamayabilir, sizi zor durumda bırakabilirler. Maddi anlamda rahatladığınız, elinize para geçtiği bir senedesiniz. 6 Ağustos sonrası Venüs sayesinde işler yoluna giriyor.



AKREP

Gökyüzü, 8 Kasım’a dek çeşitli fırsatları art arda karşınıza çıkaracak. İş, özel hayat ve hayatınızın tüm alanları birlikte gelişecek. O çok istediğiniz işe başvurabilir, yıllardır hedeflediğiniz ödülleri alan siz olabilirsiniz. Bu kez işi şansa bırakın. Fazla çaba harcamadan meyveleri siz toplayın. 15 Mayıs tarihinde karşıt burcunuza geçen Uranüs tam 7 yıl bu alanda olacak. Sizi geliştiren, uyandıran, canlandıran insanlarla tanışmak, kariyerinizi de yakından etkileyecek. 9 Eylül sonrası Akrep burcunda olacak Venüs size beğeni kazandıracak.



BALIK

10 Şubat- 6 Mart tarihlerinde Balık burcunda olacak Venüs sizi adeta bir şirinlik muskası yapıyor. Herkesin sempatisini fazlasıyla kazandığınız bu dönemde, iyilik peşinde koşan, insanların arasını düzelten iyi bir iş arkadaşı olacaksınız. Aynı zamanda iş teklifleri, iş görüşmeleri açısından da bu tarihleri iyi değerlendirin. Kişisel gelişimde büyük sıçramalar bekleyebilir, yurtdışı veya medya bağlantılı işlerde büyük projeler içine girebilirsiniz. Evrensel bilinci kavrayabilecek, büyük resmi görebileceksiniz. 15 Kasım ve sonrasında atılım ve hareketlilik gezegeni Mars Balık burcunda olacak. Hedef belirlemek ve harekete geçmek her alanda yapmanız gereken en doğru şey. Bol su içmek, yüzmek ve su ile temas hayata sizi daha çok bağlayacaktır.



YAY

Bu yıl kendinizi çok daha rahat hissediyorsunuz. İş hayatı konusunda değişimlerin üstesinden geldiniz. Hedefinizi şimdi daha iyi biliyorsunuz. Yurtdışı bağlantılı gelişim fırsatları, kişisel gelişim fırsatları bu yıl da kapınızı çalıyor. Satürn, iki buçuk yıl boyunca para alanında olacak. Belki de hayatınızda ilk defa bütçenizi temkinli yönetmeniz, fazla para harcamamanız gerekecek. Kaynaklarınızı doğru yönetmeye, paranızı doğru kullanmaya çalışın. 16 Kasım – 7 Aralık tarihlerinde iletişim, ulaşım ve el becerilerini sembolize eden gezegen Merkür geri harekette olacak. Bilgi kirliliğine, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Gereksiz sözler vermeyin. Kendinizi zor durumda bırakmayın.



OĞLAK

2018 sizin için büyük dönüşüm demek. İşyerindeki yeni adınız: Özdisiplin. Gökyüzündeki etkili gezegenlerden Satürn ve Pluto Oğlak burcunda. Su ve toprak elementindeki gezegenlerin de etkisi ile bu yıl güçleniyorsunuz. Hedefleriniz belli, oldukça gerçekçisiniz. Kendinizi biraz yalnız hissedecek, işlerin üstesinden yalnız başınıza kalkmaya çalışacaksınız. Yardım isteyin, buna alışın. Yakın çevreniz, özellikle meslektaşlarınız size destek vermeye hazır. Denetim, finans, disiplin işleri size verilebilir. Otoriteniz artıyor. Hayata bu kadar ciddi bakarken sağlığınızı geri plana atmayın. Diş, omurga yapısı, saç ve deri hassasiyetiniz olabilir. 18 Mart- 16 Mayıs tarihlerinde atılım gezegeni Mars size tam destek verecek. İşyerinde hedeflediğiniz ne varsa adımı atan siz olun ve başarılı olun.



KOVA

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sizin için sadeleşme yılı. İşyerinde unvan, görev, konum anlamında gereksiz apoletleri geri vermenin tam zamanı. Hayatınız basit yaşayın. 15 Mayıs günü 7 seneliğine Boğa burcuna geçecek Uranüs ani taşınmalar, güzel ve şık bir eve geçişi gösterebilir. En güçlü ve hedef odaklı olduğunuz dönem ise 16 Mayıs’tan sonra başlıyor. Atılım ve güç gezegeni Mars kova burcundayken o çok istediğiniz işe başvurabilir, kurslara başlayabilir, spor hocası tutabilirsiniz. 26 Haziran-13 Ağustos tarihlerinde ise adımlarınızı daha dikkatli atmanız, çok iddialı olmak yerine içe dönük çalışmaları hızlandırmanız en iyisi.