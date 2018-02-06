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    2018 Hac kayıtları nasıl yapılacak?

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Hac kuraları çekilişinin ardından gözler 2018 Hac kayıtları ve kesin kayıt işlemlerine çevrilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre 2018 Hac kesin kayıt bilgileri, 16 Şubat tarihine kadar alınabilecek. Peki, Hac kesin kayıtları nasıl yapılacak? İşte, kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler

    Hac kesin kayıt işlemi ile araştırmalar devam ediyor. Yüz binlerce hacı adayı arasından yalnızca 80 bin kişinin hak kazandığı 2018 Hac farizası, kesin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından tamamlanmış olacak. Kesin kayıt yaptırmayanların yerine ise yedek kayıt işlemi gerçekleştirilecek. Peki, Hac kesin kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte, Hacı adayları ve yakınlarının merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler

    HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Hac kesin kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 5 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan işlemler, şu adımlarla tamamlanacak;

    1- TC Kimlik numaranızı ve Güvenlik resmini ilgili bölüme yazarak ARA butonuna basınız.

    2- Sistemde kayıtlı telefonunuzun yanınızda ve açık olmasına dikkat ediniz.

    3- Hacca gitmek istediğiniz Organizasyonu (Diyanet veya Acenta) seçiniz.

    4- 2018 yılı Hac Kayıtları ile ilgili detaylı bilgilere http://hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    Diyanet'ten yapılan açıklamada kesin kayıt işlemleriyle ilgili şu açıklama yayımladı;

    " 2018 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarımız, 05 Şubat 2018 tarihi saat 08:30’dan itibaren hac.diyanet.gov.tr adresinden “ 2018 yılı hac kesin kayıt yaptırabilir” belgesini TC Kimlik Numarası, Güvenlik Sorusu ve sisteme kayıtlı cep telefonuna online gelecek mesajdaki kodu girerek Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu veya Acenta organizasyonunu seçerek belgelerini alabileceklerdir. Kesin kayıt belgesinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde hacı adaylarımız kayıtlarını 16 Şubat 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlayacaklardır. "

     

     

    Etiketler: hac , kesin kayıt , hac kuraları , son dakika
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