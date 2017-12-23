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    2018 Hac Kayıtları için son gün ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılacak?

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 18:14 | Son Güncelleme:

    2018 Hac Kayıtları için süreç başladı, Diyanet İşleri Başkanlığı detayları resmi sayfasından paylaştı. Ön kayıt işlemleri bu yıl da bankalara yatırılan ücretlerle başlayacak. Peki daha önce Hac Kaydı yaptırmış ancak adı çıkmamış olanlar yenileme yapacak mı? İşte 2018 Hac Kayıtlarıyla ilgili en çok merak edilenler ve detaylar!

    21 Aralık Perşembe günü alınmaya başlayan 2018 Hac kayıtları için son gün 29 Aralık olarak belirlendi. “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler, belirtilen bankalara ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra, Müracaatlarını Başkanlığın “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekler.

    2018'DE HAC KAYIT YENİLEME OLACAK MI?

    Geçtiğimiz yıl hac kayıt başvurusunda bulunan ancak kurada isimleri çıkmayan adayların bu yıl için yeniden kayıt yaptırmasına gerek kalmayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kayıt işlemi otomatik olarak yenilenecek. Adaylar, değişiklikleri “hac.diyanet.gov.tr” adresinden gerçekleştirebilecek.

    HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

    Hac kayıt ücreti, 20 TL olarak duyuruldu. Hac kaydı yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte 20 TL'lik kayıt ücretini anlaşmalı bankalara internet şubelerinden veya şube yoluyla yatıracak ve ardından kayıt işlemine başlayacak.

    HAC KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

    Albaraka Türk Katılım Bankası
    Halkbank
    Kuveyt Türk
    Türkiye Finans Bankası
    Vakıfbank
    Vakıf Katılım
    Ziraat Bankası
    Ziraat Katılım

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