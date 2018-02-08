2018 Hac fiyatları ne kadar oldu?

Hac fiyatları, 2018 yılında dini vazifelerini yerine getirecek vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişinin anlık takip ettiği Hac kuralarının belirlenmesinin ardından Hacı adayları, 2018 Hac fiyatları hakkında durumu araştırmaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı broşürde yer alan 2018 Hac fiyatları hakkında detaylı bilgiler

2018 HAC FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Hac fiyatları, Hacı adaylarının konaklama tercihlerine göre değişkenlik gösteriyor. Oda tercihli konaklamalar, oter tercihli konaklamalara göre daha uygun fiyatlarda sağlanabiliyor. İşte, Suudi Arabistan Riyali üzerinden fiyatlandırmalar

Oda Tercihli konaklamalarda;

2 Kişilik Oda: 20.680 SAR

3 Kişilik Oda: 17.695 SAR

4 Kişilik Oda: 15.480 SAR

00-02 Yaş arası Bebek (0-24 Ay): 2.975 SAR

03-06 Yaş arası Çocuk (25-72 Ay): 10 bin SAR

Otel Tercihli konaklamalarda;

OTEL 1/A

Mekke-i Mükerreme’de Fairmont oteli, Medine-i Münevvere’de Oberoi oteli.

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 44.900 SAR, 3 kişilik odada ise 41.000 SAR'dır

OTEL 1/B

Mekke-i Mükerreme’de Hayat Regency oteli, Medine-i Münevvere’de Hilton oteli

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 39.500 SAR, 3 kişilik odada ise 36.000 SAR'dır

OTEL 1/C

Mekke-i Mükerreme’de Swiss Makam oteli, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine oteli

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 32.250 SAR, 3 kişilik odada ise 30.000 SAR'dır

OTEL 1/D

Mekke-i Mükerreme’de Sheraton oteli, Marriott oteli, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine vb. Oteller

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 29.500 SAR, 3 kişilik odada ise 27.500 SAR'