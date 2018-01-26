2018 Hac fiyatları ne kadar oldu?

Hac fiyatları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hacı adaylarıyla paylaşılacak. Yüz binlerce kişinin başvuruda bulunduğu Hac fiyatları henüz açıklanmadı. Peki, hacı adaylarının merakla araştırdığı Hac fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte, geçtiğimiz yılın fiyatlarından bazı detaylar

2018 Hac fiyatları, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılın fiyatları şu şekildeydi;

2017 yılında oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti.

Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.