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    2018 Hac fiyatları ne kadar oldu?

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

    2018 Hac ücretleri ne kadar oldu sorusu, bu yıl dini vazifelerini yerine getirmek üzere kura çekilişlerinin gerçekleşeceği günü bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl konaklama ve bilet ücretlerine göre yayımladığı 2018 Hac fiyatları, vatandaşların ilgi odağı oldu. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı 2018 Hac ücretleri ve detaylı bilgiler

    Hac fiyatları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hacı adaylarıyla paylaşılacak. Yüz binlerce kişinin başvuruda bulunduğu Hac fiyatları henüz açıklanmadı. Peki, hacı adaylarının merakla araştırdığı Hac fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte, geçtiğimiz yılın fiyatlarından bazı detaylar

    2018 Hac fiyatları, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılın fiyatları şu şekildeydi;

    2017 yılında oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti.

    Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.

    Etiketler: hac fiyatı , son dakika
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