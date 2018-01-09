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    2018 Emekli ve memur maaş zam oranları! En düşük memur maaşı ne kadar?

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Emekli ve memur maaşı zam oranları, yeni yılda araştırılmaya devam ediliyor. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren emekli ve memur maaşı zam oranları, kıdeme ve eğitim durumlarına göre değişkenlik gösterecek. Peki, 2018 memur maaşı zam oranları nasıl bir değişim gösterdi? İşte, yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren emekli ve memur maaşı zam oranları hakkında detaylı bilgiler

    Emekli ve memur maaşı zam oranları merakla araştırılmaya devam ediyor. Enflasyon oranlarının değişkenlik gösterdiği 2018 yılında, memur ve emeklinin etkilenmemesi için zam oranları yeniden belirlendi. Peki, memur ve emekli zam oranları 2018 yılının ilk günlerinde ne kadar oldu? İşte, detaylı bilgiler

    EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI NE KADAR?

    Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69 çıktı. Yüzde 1.69’luk enflasyon farkı ile birlikte memurlara yüzde 5.69 zam yapılacak.

    Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya çıkacak.

    SSK ve Bağ Kur emekli aylıkları da yüzde 5.69 oranında zamlanacak.

    Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri için yüzde 4 zam verilecekti.

    2018 Emekli ve memur maaş zam oranları En düşük memur maaşı ne kadarTÜİK dün aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşince, enflasyon farkı doğdu.

    Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, üniversite mezunu memurun maaşı ocak ayında 2 bin 951 liradan 3 bin 136 liraya, polis memurunun maaşı 4 bin 201 liradan 4 bin 457 liraya, öğretmenin maaşı da 3 bin 699 liradan 3 bin 927 liraya yükselecek.

    Memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 5.69 oranında artacak. En düşük memur emekli aylığı bin 871 liradan bin 978 liraya çıkacak.

    SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarındaki artış da yüzde 5.69 olurken, SSK emekli aylığı bin 485 liradan, bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı da bin 330 liradan bin  405 liraya yükselecek.  

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    Etiketler: memur zammı , emekli zammı , 2018 zam oranları
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