2018 ehliyet sınavı tarihleri açıklandı! Elektronik ehliyet sınavı ne zaman?

2018 ehliyet sınavı tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Sürücü belgesine sahip olabilmek adına katılım sağlayacakları sınavın tarihini merak eden vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri sorgulamaya başladı. Peki, 2018 ehliyet sınavı tarihleri hangi aylarda yer alacak? İşte, ehliyet sınavı tarihleri

2018 EHLİYET SINAVI TARİHLERİ

2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz edecek. Sonraki sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

2018/MTSKS-1 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

Bu yılda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

MEB EHLİYET SINAVINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYGULAYACAK

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor.

Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.

İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.

Engelliye özel tasarım

Bakanlığın ilk kapsamlı elektronik sınav merkezi, Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde kurulacak. Bin kişi kapasiteli merkez, önemli bir boşluğu dolduracak.

Sınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve konforu düşünülerek tasarlanıyor. e-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.

Yapılan dijital yenilikle vatandaşların istedikleri zaman diliminde işlerini aksatmadan sınava girebilmelerine imkan sağlanacak.

Hatalar en aza inecek

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak.

Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.