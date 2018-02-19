2018 ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 Şubat Ehliyet sınavı sonuçları

10 Şubat’ta yapılan sınav sonrası, ehliyet sınavının sonuçlarının zaman açıklanacağı merak ve araştırma konusu oldu. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce adayın gözü ve kulağı MEB'den gelecek haberde. Peki 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılında 5 defa yapılacak olan ehliyet sınavlarının ilki 10 Şubat'ta yapılmıştı. MEB'in düzenlediği ehliyet sınavının soruları ve cevapları 12 Şubat günü adayların erişimine açılmıştı. Sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI

MEB'in 10 Şubat'ta organize ettiği ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar bakanlık tarafında resmi internet sitesinden açıklandı. Adaylar yayınlanan soru ve cevaplara bakarak, tahmini olarak kaç puan alabileceğini hesaplayabilecek.

K KİTAPÇIĞI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

L KİTAPÇIĞI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

M KİTAPÇIĞI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

N KİTAPÇIĞI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?

Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak

C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.