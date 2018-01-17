2018 EBA Yarışmaları’na başvurular başladı

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018 EBA Yarışmaları başvuruları başladı.

EBA kapsamında, resmi ve özel okulların öğretmen ve öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmalar kısa film, resim, fotoğraf ve senaryo kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Yarışmalarla, Türk Milli Eğitim Sistemi'nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerin araştırmacı, entelektüel ve yenilikçi niteliklerinin öne çıkarılması amaçlanıyor.

‘EBA 4. Fotoğraf Yarışması’, ‘EBA 2. Resim Yarışması’ ve ‘EBA 4. Kısa Film Yarışması’nın konusu ‘öğretmen’, bu yıl ilki düzenlenecek ‘EBA Senaryo’ yarışmasının konusu ise ‘değerlerimiz’ olarak belirlendi.

Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek, ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalarla, ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması hedefleniyor.

Diğer üç yarışmadan farklı olarak sadece öğretmenlerin katılabileceği ve ‘değerlerimiz’ konusunun işleneceği ‘EBA Senaryo’ yarışmasında ise milli, manevi, kültürel ve evrensel değerlere, sinema sanatının özgün bakış açısıyla yaklaşılmasının sağlanması amaçlanıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruları başlayan ‘EBA 4. Fotoğraf Yarışması’na 4 Nisan'a, ‘EBA 2. Resim Yarışması’na 30 Mart'a kadar katılım yapılabilecek.

‘EBA 4. Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 26 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'a kadar sürecek, ‘EBA 1. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın 26 Şubat'ta başlayacak başvuruları ise 16 Mart'a kadar kabul edilecek.

Öğretmen ve öğrenciler, yarışmaya her kategoride bir eserle katılabilecek. Yarışmalar hakkında detaylı bilgiye www.eba.gov.tr/yarisma internet adresinden ulaşılabilecek.